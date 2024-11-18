Косметолог назвала 5 главных табу в уходе за кожей. Запомните их!

Неправильный уход за кожей может привести к раздражению, сыпи и даже шрамам. Косметолог назвала главные табу в уходе, которые следует избегать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей, чтобы не навредить ей.

Главные ошибки в уходе за кожей

Пренебрежение солнцезащитным кремом

По словам косметолога Дарии Тищенко, даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, вызывая преждевременное старение, пигментацию и повышая риск рака кожи.

"Помните, солнцезащитный крем является обязательным этапом ухода", - отметила эксперт.

Частое использование агрессивных средств

Важно помнить, что чрезмерное очищение или использование средств со спиртом может пересушить кожу и нарушить ее эпидермальный барьер.

Особенно это касается тоников, которые могут содержать спирт в своем составе.

Выдавливание прыщей

Часто люди дома могут выдавливать на лице прыщи, но таким образом можно только увеличить воспаление и есть риск получить шрам.

Лучше использовать точечные средства или обратиться к специалисту.

Слишком много продуктов в уходе

Многоступенчатые процедуры не всегда приносят пользу, а могут только перегрузить кожу.

"Я советую придерживаться минимализма в уходе, если кожа не имеет проблем", - отметила Тищенко.

Неправильное использование активных ингредиентов

Сюда относятся кислоты, ретинол и другие более активные компоненты, которые нужно использовать по назначению и правильной дозировке.

Неправильное их использование может вызвать раздражение, ожоги или усугубить проблемы с кожей.

Как стресс влияет на кожу

Поиск здоровых способов борьбы со стрессом также может помочь коже. Некоторые кожные заболевания, такие как псориаз и атопический дерматит (экзема) часто появляются впервые, когда человек испытывает сильный стресс.

К тому же самообследование кожи может помочь вам обнаружить рак кожи на ранней стадии, когда он хорошо поддается лечению.