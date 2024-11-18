Косметолог назвала 5 главных табу в уходе за кожей. Запомните их!
Неправильный уход за кожей может привести к раздражению, сыпи и даже шрамам. Косметолог назвала главные табу в уходе, которые следует избегать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей, чтобы не навредить ей.
Главные ошибки в уходе за кожей
Пренебрежение солнцезащитным кремом
По словам косметолога Дарии Тищенко, даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, вызывая преждевременное старение, пигментацию и повышая риск рака кожи.
"Помните, солнцезащитный крем является обязательным этапом ухода", - отметила эксперт.
Частое использование агрессивных средств
Важно помнить, что чрезмерное очищение или использование средств со спиртом может пересушить кожу и нарушить ее эпидермальный барьер.
Особенно это касается тоников, которые могут содержать спирт в своем составе.
Выдавливание прыщей
Часто люди дома могут выдавливать на лице прыщи, но таким образом можно только увеличить воспаление и есть риск получить шрам.
Лучше использовать точечные средства или обратиться к специалисту.
Слишком много продуктов в уходе
Многоступенчатые процедуры не всегда приносят пользу, а могут только перегрузить кожу.
"Я советую придерживаться минимализма в уходе, если кожа не имеет проблем", - отметила Тищенко.
Неправильное использование активных ингредиентов
Сюда относятся кислоты, ретинол и другие более активные компоненты, которые нужно использовать по назначению и правильной дозировке.
Неправильное их использование может вызвать раздражение, ожоги или усугубить проблемы с кожей.
Как стресс влияет на кожу
Поиск здоровых способов борьбы со стрессом также может помочь коже. Некоторые кожные заболевания, такие как псориаз и атопический дерматит (экзема) часто появляются впервые, когда человек испытывает сильный стресс.
К тому же самообследование кожи может помочь вам обнаружить рак кожи на ранней стадии, когда он хорошо поддается лечению.
Если вы заметили пятно, которое отличается от других, меняется, чешется или кровоточит, то следует обратиться к врачу.
Ранее мы сообщали о лайфхаке из сети, который не избавляет от прыщей на лице.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача-косметолога Дарии Тищенко и сайт American academy of dermatology.
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