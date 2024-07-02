Життєво важливі правила поведінки на воді, які допоможуть уникнути нещасних випадків (список)

Правило перше

Не купайтеся у не встановлених для цього місцях. Будь-який кар'єр, озеро, пляж біля річки можуть стати небезпечними як для дорослих, так і для дітей, якщо там немає важливих ознак облаштованого місця для купання:

Обладнаний пляж або місце відпочинку

Наявність рятувальної вишки та присутність рятувальників

Немає табличок з надписом "Купатися заборонено!"

Вода чиста та є дозвіл від влади на купання в цій водоймі у 2024 році

Правило друге

Вміння плавати - має дуже велике значення, бо саме від нього залежить ваше життя. Якщо ви не вмієте плавати - не заходьте у воду глибше, ніж по пояс і бажано - не ходіть купатися поодинці.

Не пускайте у воду дітей, які не вміють плавати. Вдягайте на дітей спеціальні засоби для плавання - жилети. Нарукавники та круги не вбережуть, бо вони можуть швидко злетіти з дитини.

Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено, у випадку необхідності може надати допомогу. Тому вчиться плавати та навчайте цього дітей з раннього віку.

Важливо! Навіть той, хто плаває добре, має бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватися правил поведінки на воді.

Правило третє

Найчастіше у водоймах тонуть діти. Тому вони мають бути завжди у полі зору, щосекунди. І це стосується не тільки малюків, а й дітей старшого віку.

Обов'язково поговоріть з підлітками та поясніть їм наслідки порушення правил відпочинку на воді. Найчастіші трагедії на воді відбуваються саме з підлітками, які без дозволу дорослих пішли відпочивати до водойм.

Маленькі діти мають бути завжди поруч з дорослими - як на березі, так і біля води, і у самій воді. Тримайте дитину за руку, вдягайте на неї спеціальні засоби та не відволікайтеся ні на секунду.

Не пірнайте у воду, якщо ви не впевнилися у тому, що це безпечно (фото: Getty Images)

Основні правила поведінки на воді

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/сек, температури води - не нижче + 18 градусів, повітря - не нижче + 24 градусів.

Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5 - 2 години.

Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури та води.

У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

Купатися варто зранку та ввечері.

Намагайтеся не заходити у воду, якщо температура повітря сягнула вище +30 градусів та сильне сонце.

Якщо вас підхопила течія - не панікуйте, потрібно пливти за течією, поступово та плавно повертаючи до берега.

Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати у тіні.

Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по човновій станції.

Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не гониться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.

Купатися можна тільки у спеціально відведених для цього місцях (фото: Getty Images)

Що заборонено робити на воді:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей

залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього

пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання

плавати на плавзасобах на пляжах та інших місцях, які відведені для купання

вживати спиртні напої під час купання

забруднювати воду і берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття і т.д.), прати білизну та одяг у місцях, відведених для купання

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання

допускати у воді ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг - хапати за ноги під водою, тримати одне одного та не давати виплисти

подавати хибні сигнали небезпеки

заходити глибше, ніж до поясу дітям та дорослим, які не вміють плавати

купання дітей без супроводу дорослих

У разі виникнення надзвичайної ситуації одразу телефонуйте за номерами: 101, 103.