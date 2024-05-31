20 правил поведінки під час літніх канікул. Їх повинні дотримуватися усі діти

Літні шкільні канікули вже на порозі, а це значить, що тисячі дітлахів по всій країні будуть бігати, стрибати, гуляти, кататися на велосипедах та їздити на екскурсії. Найважливіше - безпека дітей під час канікул, тому ми зібрали основні 20 правил поведінки, яких повинні дотримуватися діти.

Основні правила поведінки дітей на канікулах:

1. Гуляти, гратися - тільки у місцях, які призначені для цього. Це можуть бути дитячі майданчики, сквери, парки. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти, недобудови.

Під час ігор у небезпечних місцях можна отримати травми різного ступеня тяжкості. Не варто демонструвати своїм друзям хоробрість чи крутість і для цього стрибати з великої висоти, пірнати з крутих схилів чи здиратися на дерева.

2. Під час літніх канікул слід поводитися так, щоб не мати дорікань з боку дорослих. Перед тим, як щось зробити - варто зупинитися та подумати: "А як би на це відреагували мої батьки чи вчитель?"

3. Під час канікул обов'язково потрібно дотримуватися правил техніки пожежної безпеки. Не намагайтеся запалити самостійно вогонь, кидати у вогонь незнайомі предмети, гратися ними. Найкраще - повідомити дорослих про розпалене вогнище, сторонні предмети.

4. Прогулянки мають бути у знайомих та безпечних місцях. Якщо ви живете у прифронтових або звільнених зонах, то варто бути дуже обережними на природі - є ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети. Їх не можна рухати, розбирати, зберігати. Найкраще - одразу повідомити про знахідку дорослих.

5. Під час відпочинку біля води - обов'язково дотримуватися правил поведінки на воді та поблизу неї.

6. Особиста гігієна та одяг - будьте охайним, обирайте одяг по сезону, в спекотні дні не забувайте про панамки. Після повернення з вулиці або контакту з домашніми тваринами - завжди потрібно добре вимити руки з милом.

7. На вулицях та дорогах - потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Переходити дорогу - тільки у встановлених місцях, слідкувати за сигналами світлофора. Виїжджати на проїжджу частину на велосипеді, роликах, скейті - заборонено.

8. Будьте обережні з електроприборами - не витягайте вилку з розетки під час роботи, не торкайтеся мокрими руками, не користуйтеся несправною технікою, не лізьте до розеток.

9. Дотримуйтеся правил поведінки у громадських місцях: будьте культурні та ввічливі, не галасуйте, не забруднюйте інших.

Правила безпеки для дітей на літніх канікулах (фото: Vseosvita)

10. Дітям до 10 років дозволено гуляти до 20:00, до 14 років - до 21:00, до 18 років - до 22:00.

11. Не сидіть цілодобово біля телевізора, комп'ютера, ігрової приставки. Більше гуляйте на свіжому повітрі та читайте художню літературу.

12. Не забруднюйте навколишнє середовище - не кидайте сміття у воду, на березі, у лісі чи парку.

13. У спекотні дні намагайтеся не знаходиться на сонці з 12 до 17 години. Шукайте тінь або ховайтеся у прохолодних місцях. Спека та сонце можуть викликати тепловий або сонячний удар.

14. Не збирайте незнайомі гриби та ягоди, не вживайте у їжу те, чого не знаєте.

15. Не впускайте додому незнайомих вам людей. Не говоріть з незнайомцями на вулиці, не приймайте в них нічого у подарунок, не куштуйте солодощі. Не підходьте до незнайомих машин.

16. Будьте обережні з тваринами - як в селі, так і в місті. Ніколи без дозволу власника не підходьте до чужого собаки чи кота.

17. Якщо під час прогулянки попали у грозу - чітко дотримуйтеся правил поведінки під негоди.

18. Будьте обережні на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконайтеся, що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні. Сильно не розгойдуватися та не розгойдувати інших - щоб не призвести до падіння чи травмування.

19. Перебувайте подалі від тих, хто влаштовує бійки, не беріть участь у суперечках дорослих не провокуйте словами чи діями агресивну поведінку.

20. Завжди пам'ятайте своє прізвище, домашню адресу, номер телефона батьків. Тримайте свій мобільний зарядженим. Якщо ви загубилися - зверніться до дорослих по допомогу.