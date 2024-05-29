Відпочинок біля басейну. 7 порад дорослим, які вбережуть здоров'я і життя дітей

Басейн, особливо влітку - це не лише цікава розвага та спасіння від спеки, а й користь для організму - зміцнення та здоров'я. В басейні можна весело проводити час з друзями та батьками, отримати багато позитивних емоцій. Однак варто пам'ятати основні правила поведінки у басейні та знати, що робити не можна.

Які 7 правил повинні пам'ятати батьки, щоб вберегти здоров'я та життя дітей біля басейну, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Діти мають бути під наглядом дорослих

Щохвилини та щосекунди - ваші діти мають бути під постійною увагою. Навіть якщо ви відмінний плавець, ви ніколи не можете передбачити, коли може знадобитися допомога. А дитині вистачає декілька секунд, щоб впасти під воду, злетіти зі сходинок чи посковзнутися на мокрій поверхні.

Не відволікайтеся та дотримуйтеся правила "витягнутої руки" - саме на такій відстані ви маєте знаходитися від дитини дошкільного віку у басейні.

Плаваємо разом

Користуйтеся правилом "тримаємося поруч/пливемо разом". Якщо дитина хоче поплавати, дорослий обов'язково має її супроводжувати та тримати всю увагу на дитині.

Навчайте дітей плавати з раннього віку

Зараз багато є курсів для опанування навичок плавання від декількох місяців. Базові навички плавання у рази знижують ризик утоплення.

Вмійте надати першу допомогу

Це стосується техніки масажу серця та штучного дихання. У більшості випадків, надання першої допомоги (поки не приїде бригада швидкої допомоги) рятує життя і значно знижує ризик розвитку серйозних наслідків.

Вдягніть жилет

Рятувальні та страхувальні жилети значно знижують ризик утоплення. Особливо під час прогулянок на човнах, а також активних ігор у воді. Надувні нарукавники, іграшки для плавання - все це не забезпечить надійного рівня захисту. А от жилети можуть врятувати життя.

Не вживайте алкоголь під час відпочинку з дітьми

Батьки мають бути зосереджені на дитині, забезпечити пильний та постійний нагляд, а алкоголь негативно впливає на самопочуття та концентрацію.

Виймайте іграшки з води

Якщо маленька дитина побачить свої іграшки у басейні, вона може піти за ними та впасти у воду. Тому краще забирайте все, що може привернути увагу дитини, з собою. І не тримайте іграшки дуже близько до води - це теж небезпечно.

Що ще варто знати

Крім того, батькам варто пам'ятати, що дитина не розуміє небезпеки від води - як у водоймах, так і у басейнах. Для неї це розвага, а не небезпека. Перше, чого варто навчити дитину - у воду залазити самостійно заборонено.

Бігати біля басейну теж заборонено - навчіть дитину ходити повільно, взувайте спеціально капці та покажіть, як можна ходити біля води.

Як дитина тоне

Діти тонуть тихо та швидко, так само як і дорослі. Інстинктивно їм хочеться вдихнути, тому вони швидко набирають води. Руки переважно тягнуться вгору, а очі вирячені. Часто виникає заціпеніння.

Потрібно одразу дістати з води та зрозуміти, який стан. Потім - викликати швидку та починати реанімаційні заходи. Дітей молодшого віку потрібно перевернути вниз головою, старших - перехилити через коліно - так, щоб голова звисала вниз. Це необхідно для того, щоб витекла вода.

Маленьким дітям потрібно вдихати повітря в ніс та рот одночасно. Старшим - затиснути ніс та вдихати повітря у рот.