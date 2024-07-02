Життєво важливі правила поведінки на воді, які допоможуть уникнути нещасних випадків (список)
Початок спекотного літа в Україні став дуже сумним, бо буквально тільки за останні вихідні втопилося близько 10 людей у різних областях України. І у більшості випадків - були порушені звичайні правила поведінки на воді та біля водойм.
Яких правил потрібно обов'язково дотримуватися на водоймах і вони дійсно можуть врятувати життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Правило перше
Не купайтеся у не встановлених для цього місцях. Будь-який кар'єр, озеро, пляж біля річки можуть стати небезпечними як для дорослих, так і для дітей, якщо там немає важливих ознак облаштованого місця для купання:
- Обладнаний пляж або місце відпочинку
- Наявність рятувальної вишки та присутність рятувальників
- Немає табличок з надписом "Купатися заборонено!"
- Вода чиста та є дозвіл від влади на купання в цій водоймі у 2024 році
Правило друге
Вміння плавати - має дуже велике значення, бо саме від нього залежить ваше життя. Якщо ви не вмієте плавати - не заходьте у воду глибше, ніж по пояс і бажано - не ходіть купатися поодинці.
Не пускайте у воду дітей, які не вміють плавати. Вдягайте на дітей спеціальні засоби для плавання - жилети. Нарукавники та круги не вбережуть, бо вони можуть швидко злетіти з дитини.
Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено, у випадку необхідності може надати допомогу. Тому вчиться плавати та навчайте цього дітей з раннього віку.
Важливо! Навіть той, хто плаває добре, має бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватися правил поведінки на воді.
Правило третє
Найчастіше у водоймах тонуть діти. Тому вони мають бути завжди у полі зору, щосекунди. І це стосується не тільки малюків, а й дітей старшого віку.
Обов'язково поговоріть з підлітками та поясніть їм наслідки порушення правил відпочинку на воді. Найчастіші трагедії на воді відбуваються саме з підлітками, які без дозволу дорослих пішли відпочивати до водойм.
Маленькі діти мають бути завжди поруч з дорослими - як на березі, так і біля води, і у самій воді. Тримайте дитину за руку, вдягайте на неї спеціальні засоби та не відволікайтеся ні на секунду.
Не пірнайте у воду, якщо ви не впевнилися у тому, що це безпечно (фото: Getty Images)
Основні правила поведінки на воді
Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.
Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/сек, температури води - не нижче + 18 градусів, повітря - не нижче + 24 градусів.
Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5 - 2 години.
Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури та води.
У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
Купатися варто зранку та ввечері.
Намагайтеся не заходити у воду, якщо температура повітря сягнула вище +30 градусів та сильне сонце.
Якщо вас підхопила течія - не панікуйте, потрібно пливти за течією, поступово та плавно повертаючи до берега.
Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати у тіні.
Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.
Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по човновій станції.
Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не гониться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.
Купатися можна тільки у спеціально відведених для цього місцях (фото: Getty Images)
Що заборонено робити на воді:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей
- залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього
- пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання
- плавати на плавзасобах на пляжах та інших місцях, які відведені для купання
- вживати спиртні напої під час купання
- забруднювати воду і берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття і т.д.), прати білизну та одяг у місцях, відведених для купання
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання
- допускати у воді ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг - хапати за ноги під водою, тримати одне одного та не давати виплисти
- подавати хибні сигнали небезпеки
- заходити глибше, ніж до поясу дітям та дорослим, які не вміють плавати
- купання дітей без супроводу дорослих
У разі виникнення надзвичайної ситуації одразу телефонуйте за номерами: 101, 103.
Раніше ми писали про те, які правила вбережуть здоров'я та життя під час відпочинку біля басейну.
А також ми розповідали, яких правил обов'язково повинні дотримуватися діти під час літніх канікул.
Під час написання матеріалу використані джерела: ДСНС, МОЗ, КМДА.