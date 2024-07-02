Жизненно важные правила поведения на воде, которые помогут избежать несчастных случаев (список)
Начало жаркого лета в Украине стало очень печальным, потому что буквально только за последние выходные утонули около 10 человек в разных областях Украины. И в большинстве случаев были нарушены обычные правила поведения на воде и у водоемов.
Какие правила нужно обязательно соблюдать на водоемах и они действительно могут спасти жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Правило первое
Не купайтесь в неустановленных для этого местах. Любой карьер, озеро, пляж у реки могут оказаться опасными как для взрослых, так и для детей, если там нет важных признаков обустроенного места для купания:
- Оборудованный пляж или место отдыха
- Наличие спасательной вышки и присутствие спасателей
- Нет табличек с надписью "Купаться запрещено!"
- Вода чистая и есть разрешение от власти на купание в этом водоеме в 2024 году
Правило второе
Умение плавать - имеет очень большое значение, потому что именно от него зависит ваша жизнь. Если вы не умеете плавать - не заходите в воду глубже, чем по пояс и желательно - не ходите купаться в одиночку.
Не пускайте в воду детей, не умеющих плавать. Надевайте на детей специальные средства для плавания - жилеты. Нарукавники и круги не уберегут, потому что они могут быстро слететь с ребенка.
Хорошо плавающий человек чувствует себя на воде спокойно, уверенно, в случае необходимости может оказать помощь. Поэтому учитесь плавать и учите детей с раннего возраста.
Важно! Даже плавающий хорошо должен быть осторожным, дисциплинированным и строго соблюдать правила поведения на воде.
Правило третье
Чаще всего в водоемах тонут дети. Поэтому они должны быть всегда в поле зрения, ежесекундно. И это касается не только малышей, но и детей постарше.
Обязательно поговорите с подростками и объясните им последствия нарушения отдыха на воде. Чаще всего трагедии на воде происходят именно с подростками, которые без разрешения взрослых ушли отдыхать к водоемам.
Маленькие дети должны быть всегда рядом со взрослыми - как на берегу, так и у воды и в самой воде. Держите ребенка за руку, надевайте на него специальные средства и не отвлекайтесь ни на секунду.
Не ныряйте в воду, если вы не убедились в том, что это безопасно (фото: Getty Images)
Основные правила поведения на воде
Отдых на воде (купание, катание на лодках) должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных местах.
Безопаснее отдыхать на воде в светлую часть суток.
Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуры воды - не ниже +18 градусов, воздух - не ниже +24 градусов.
После принятия пищи купаться можно не раньше, чем через 1,5 - 2 часа.
Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры и воды.
В воде следует находиться не более 15 минут.
Купаться следует утром и вечером.
Старайтесь не заходить в воду, если температура воздуха превысила +30 градусов и сильное солнце.
Если вас подхватило течение - не паникуйте, нужно плыть по течению, постепенно и плавно поворачивая к берегу.
После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдыхать в тени.
Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.
Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.
Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
Кататься на лодке (малом плавсредстве) разрешается только после получения разрешения и регистрации у дежурного по лодочной станции.
Во время купания не совершайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не гонитесь за скоростью продвижения на воде, не нарушайте ритм дыхания, не переутомляйте себя, не участвуйте в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.
Купаться можно только в специально отведенных для этого местах (фото: Getty Images)
Что запрещено делать на воде:
- купаться в местах, не определенных местными органами исполнительной власти и не оборудованных для купания людей
- залезать на предупредительные знаки, буи, бакены
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого
- нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин, надувные матрасы и другие орудия, не предусмотренные для плавания
- плавать на плавсредствах на пляжах и других местах, отведенных для купания
- употреблять спиртные напитки во время купания
- загрязнять воду и берег (бросать бутылки, банки, бытовой мусор и т.д.), стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут неподалеку от мест купания
- допускать в воде игры, связанные с ограничением движения рук и ног - хватать за ноги под водой, держать друг друга и не давать выплыть
- подавать ложные сигналы опасности
- заходить глубже, чем по пояс детям и взрослым, не умеющим плавать
- купание детей без сопровождения взрослых
В случае чрезвычайной ситуации сразу звоните по телефонам: 101, 103.
Раньше мы писали о том, какие правила уберегут здоровье и жизнь во время отдыха у бассейна.
А также мы рассказывали, какие правила обязательно должны соблюдать дети во время летних каникул.
При написании материала использованы источники: ГСЧС, Минздрав, КГГА.