Запам'ятайте ці важливі нюанси: як поставити роутер, щоб інтернет був по всій квартирі

Місце встановлення роутера має велике значення, тому що це може вплинути на якість інтернет-з'єднання. Wi-Fi маршрутизатор випромінює радіохвилі, які можуть переломлюватися через стіни, дзеркала, перекриття, іншу електроніку. І потім виявляється, що в одній кімнаті зв'язок є, а на кухні інтернет вже зникає або дуже поганий.

Як правильно розмістити роутер, щоб інтернет був по всій квартирі – читайте у матеріалі нижче.

Важливі параметри для розміщення роутера

Висота

Чим вище ви встановите роутер, тим меншим буде перешкод на шляху Wi-Fi сигналу. Можна встановити маршрутизатор на шафі, книжковій полиці або прикріпити спеціальну полицю на стіні.

Гаджети

Не варто встановлювати роутер у безпосередній близькості від телевізора, комп'ютера, мікрохвильової печі, ТБ-приставки. Річ у тому, що вся ця техніка працює на однаковій частоті й створюватиме перешкоди для Wi-Fi сигналу. Оптимальна відстань – 1 метр і більше.

Розміри житла

Одного роутера вистачить, щоб забезпечити сигнал у 2-3 кімнатах та кухні. Якщо розмістити маршрутизатор ближче до житлових кімнат, то точно там буде хороший сигнал. Але якщо площа житла велика, то діставати до далеких кімнат хороший сигнал не буде.

Щоб покрити весь простір, варто вибирати апарат потужніший або продумати, як поширити сигнал на всі кімнати.

Де поставити роутер

Коридор або передпокій

Зазвичай, через ці приміщення заводять кабель провайдер. Якщо встановити маршрутизатор там, то не доведеться тягнути дроти через усі кімнати.

Сходи

Якщо ви ставите роутер в будинку або багаторівневій квартирі, то є сенс встановити його на сходах, щоб пристрій давав сигнал на обидва поверхи.

Центральна кімната

Встановіть роутер у центральній кімнаті (холі, залі), щоб сигнал поширювався по всьому житлу.

Де роутер ставити не можна

Біля ліжка

Не варто розміщувати маршрутизатор біля спального місця. Суперечки про те, чи можуть нашкодити радіохвилі здоров'ю людини, ще тривають і однозначних відповідей поки немає. Але немає доказу, що це абсолютно безпечно. Тим більше, що на роутері є вогники, які заважатимуть вашому якісному сну.

У ніші, під меблями, за склом

Дзеркала та скло можуть заломлювати сигнал або його відбивати. Тому вибирайте місце без них і не розміщуйте там, де роутер закритий стінами – у нішах, на полицях, усередині меблів.

У щитку

Металевий щиток буде глушити Wi-Fi сигнал. Якщо вам так важливо приховати пристрій, то вибирайте короб із пластику.