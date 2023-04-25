Корисні функції вашого Wi-Fi-роутера, про які ви точно не знали

Роутери зараз стоять практично в кожному будинку й основна їхня функція - роздавати інтернет на всі гаджети в межах житла. Найчастіше користувачі не замислюються, які ще функції є Wi-Fi-роутера і ними ніколи не користуються.

Які функції мають більшість роутерів, якими не користуються - читайте в матеріалі нижче.

Підключення до інших мереж

Ваш роутер можна підключити не лише до вашого інтернет-провайдера, а й до інших – по сусідству. Наприклад, до сусідського (якщо сусід дасть вам пароль) або до кафе, яке знаходиться поблизу і сигнал до вас доходить.

По суті це буде ще один резервний інтернет, який дозволить вам продовжувати навчання або роботу, якщо у вашого провайдера виникнуть проблеми.

Якщо у вашої моделі є функція Multi Wan, ви можете підключити стільки провайдерів, скільки є портів у роутера. Тобто, ви можете підписати договір з ще одним провайдером і отримати резервний інтернет.

Також можна підключати до роутера USB модем від стільникового оператора, якщо у вас бувають перебої з основним постачальником інтернету.

Використовуйте роутер для прямого накачування

Якщо у вас є зовнішній жорсткий диск, його можна підключати до роутера через USB. Потім потрібно активувати можливість качати торенти в налаштуваннях роутера. І всі ваші фільми або музика безпосередньо скачуватимуться на зовнішній жорсткий диск.

Економія на VPN

Щоб не встановлювати VPN на всі свої гаджети окремо, можна підключити цю функцію одразу до роутера. І будь-який гаджет, який буде підключений до нього, зможе виходити в інтернет під VPN. Також можна в налаштуваннях вказати, які гаджети мають через нього працювати, а які ні.

Два діапазони

Багато роутерів мають можливість розділити інтернет на два діапазони - 2,4 ГГц і 5 ГГц. Більшість користувачів юзає свої девайси на 2,4 ГГц і тому коли на цьому діапазоні сидить майже весь будинок, швидкість падає в рази.

Особливо ця функція зручна, коли в будинку є багато користувачів – дітей з мультфільмами та онлайн-навчанням можна перекласти на один діапазон, а сильніший та швидший – залишити дорослим для роботи.

Батьківський контроль

Ця функція роутера дозволяє за заданим часом відключати інтернет, блокувати певні сайти та створювати чорний список ресурсів.

Посилення сигналу

Якщо поставити в будинку кілька роутерів, це дозволить в рази посилити сигнал. Найпотужніший може бути провідний, а решта - бездротові. Таку схему використовують у великих приміщеннях або приватних будинках, де в кожній кімнаті потрібен сильний сигнал.