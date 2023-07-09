Запомните эти важные нюансы: как поставить роутер, чтобы интернет был по всей квартире

Место установки роутера имеет большое значение, так как это может повлиять на качество интернет-соединения. Wi-Fi маршрутизатор излучает радиоволны, которые могут преломляться из-за стен, зеркал, перекрытий, другой электроники. И потом оказывается, что в одной комнате связь есть, а на кухне интернет уже исчезает или очень плохой.

Как правильно разместить роутер, чтобы интернет был по всей квартире - читайте в материале ниже.

Важные параметры для размещения роутера

Высота

Чем выше вы установите роутер, тем меньше будет помех на пути Wi-Fi сигнала. Можно поставить маршрутизатор на шкафу, книжной полке или прикрепить специальную полку на стене.

Гаджеты

Не стоит устанавливать роутер в непосредственной близости от телевизора, компьютера, микроволновки, ТВ-приставки. Дело в том, что вся эта техника работает на одинаковой частоте и будет создавать помехи для Wi-Fi сигнала. Оптимальное расстояние - 1 метр и более.

Размеры жилья

Одного роутера хватит, чтобы обеспечить сигнал в 2-3 комнатах и кухне. Если разместить маршрутизатор поближе к жилым комнатам, то у вас точно там будет хороший сигнал. Но если площадь жилья большая, то доставать в дальние комнаты хороший сигнал не будет.

Чтобы покрыть все пространство, стоит выбирать аппарат более мощный или продумать, как распространить сигнал на все комнаты.

Где поставить роутер

Коридор или прихожая

Обычно через эти помещения заводят кабель провайдер. Если установить маршрутизатор там, то не придется тянуть провода через все комнаты.

Лестница

Если вы ставите роутер в доме или многоуровневой квартире, то есть смысл установить его на лестнице, чтобы устройство давало сигнал на оба этажа.

Центральная комната

Установите роутер в центральной комнате (холле, зале), чтобы сигнал равномерно распространялся по всему жилью.

Где роутер ставить нельзя

У кровати

Не стоит размещать маршрутизатор возле вашего спального места. Споры о том, могут ли навредить радиоволны здоровью человека еще продолжаются и однозначных ответов пока нет. Но и нет доказательства, что это абсолютно безопасно. Тем более, что на роутере есть огоньки, которые будут мешать вашему качественному сну.

В нише, под мебелью, за стеклом

Зеркала и стекла могут преломлять сигнал или его отражать. Поэтому выбирайте место без них и не размещайте там, где роутер закрыт стенами - в нишах, на полках, внутри мебели.

В щитке

Металлический щиток будет глушить Wi-Fi сигнал. Если для вас так важно скрыть устройство, то выбирайте короб из пластика.