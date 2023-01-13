Які речі категорично не можна тримати біля роутера: інакше зазнаєте збитків

Роутер для передачі сигналу Wi-Fi тепер є практично в кожному будинку. Його використовують для перегляду ТБ, фільмів, для роботи, для зв'язку з рідними за допомогою месенджерів.

Особливості цього приладу знають небагато людей, а для деяких особистих речей може бути небезпечний. Що не можна тримати поряд з роутером – читайте у матеріалі нижче.

Особливості роутерів

Невеликі прилади для роздачі Wi-Fi мають особливість - вони можуть розмагнітити предмети, які знаходяться поблизу.

Відповідно інші прилади, які використовують схожі імпульси, можуть заглушати роботу роутера. Наприклад, не можна розміщувати роутер поруч із мікрохвильовою піччю. Перешкодити роботі роутера може також робота пилососа або інші прилади, всередині яких є двигун.

Найоптимальніше – встановити роутер так, щоб біля нього не було інших побутових приладів у радіусі метра.

Роутер не можна загороджувати різними металевими предметами, оскільки метал здатний розсіювати енергію електромагнітного поля.

Крім того, роутер у будинку не варто розміщувати в нішах бетонних та цегляних стін – це погіршить якість сигналу й у віддалені місця приміщення він просто не доходитиме.

Для яких предметів роутер небезпечний

Не зберігайте біля роутера банківські картки або картки для знижок у магазинах – вони швидко прийдуть у непридатність і магніт працювати перестане. Якщо у карті є лише чіп, то він не постраждає.

Не кидайте біля роутера брелоки автосигналізації – вони теж вийдуть з ладу. Також варто подалі прибрати ключ-магніт від домофону – він може розмагнітитись. І не тримайте поруч із вашим роздатчиком Wi-Fi блютуз-навушники та гарнітуру.

Постарайтеся не класти на роутер важливі предмети, наприклад смартфон або планшет - це нашкодить вашим девайсам, і вони розрядяться дуже швидко.