Лише три правила. Як правильно спілкуватись з військовими, які повернулися із фронту

Співчуття не дорівнює жалості

"Як і в інших ситуація, коли близькі діляться з нами важкими новинами зі свого життя, не слід вживати фрази на кшталт "Я тебе розумію" або "Бідний, скільки ж всього випало на твою долю". По-перше, ми ніколи не розуміємо досвіду іншої людини, якщо не були в подібній ситуації. По-друге, жалість - це доволі неприємна реакція", - пояснюють психологи.

Найпростіший спосіб підтримати людину у такій ситуації, запитати її, який саме вид підтримки буде їй комфортним. Іноді достатньо просто вислухати людину.

Передбачуваність

Захисники, які перебувають на фронті, знаходяться у постійній напрузі - кожна наступна хвилина може нести небезпеку їхньому життю. Саме тому важливо створити навколо них надійне передбачуване середовище.

Уникайте спонтанних вечірок, сюрпризів та щільних планів на період візиту військового.

Толеруйте чужі емоції

"Злість, роздратування та апатія - нормальна реакція, старайтесь нагадувати собі, що вони не пов'язані з вами, а скоріше за все виникли через втому. Військові можуть поводитися так, ніби зовсім не раді бути вдома та бачитись із рідними. Це лише ознака того, що людина ще не встигла адаптуватись до інших умов", - кажуть експерти.

Військові, які приїхали у відпустку додому, ніби розділені між двома протилежними світами, і такий стан викликає у них різні емоції.