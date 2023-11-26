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Только три правила. Как правильно общаться с военными, которые вернулись с фронта

Как правильно общаться с военными, которые вернулись с фронта (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Военные, которые возвращаются с фронта, или просто приезжают в отпуск домой на несколько дней, не могут быстро адаптироваться к относительно мирной жизни в тылу. Бывает, что им очень тяжело общаться с гражданскими. Другим же людям нужно знать, как правильно общаться с бойцами, чтобы нечаянно не навредить своим вопросам или манерой разговора.

О каких трех правилах нужно помнить при общении с военными, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyivdvoryk в Instagram.

Соболезнование не равно жалости

"Как и у других ситуация, когда близкие делятся с нами тяжелыми новостями из своей жизни, не следует употреблять фразы типа "Я тебя понимаю" или "Бедный, сколько же всего выпало на твою судьбу". Во-первых, мы никогда не понимаем опыт другого человека, если не были в подобной ситуации. Во-вторых, жалость - это довольно неприятная реакция", - объясняют психологи.

Самый простой способ поддержать человека в такой ситуации, спросить его, какой именно вид поддержки будет ему комфортен. Иногда достаточно просто выслушать человека.

Предсказуемость

Защитники на фронте находятся в постоянном напряжении - каждая следующая минута может нести опасность их жизни. Именно поэтому важно создать вокруг них надежную предсказуемую среду.

Избегайте спонтанных вечеринок, сюрпризов и плотных планов во время визита военного.

Толерируйте чужие эмоции

"Злоба, раздражение и апатия - нормальная реакция, старайтесь напоминать себе, что они не связаны с вами, а скорее всего возникли из-за усталости. Военные могут вести себя так, будто совсем не рады быть дома и видеться с родными. Это только признак того, что человек еще не успел адаптироваться к другим условиям", - говорят эксперты.

Военные, которые приехали в отпуск домой, словно разделены между двумя противоположными мирами, и такое состояние вызывает у них разные эмоции.

Раньше мы писали о том, какие признаки указывают на то, что ваш психолог ведет себя непрофессионально.

Читайте также о том, как можно бесплатно получить психологическую помощь онлайн.

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