Потрібна підтримка. 10 способів отримати безкоштовну допомогу психолога онлайн

Негативний досвід, отриманий українцями під час війни, не зникає безслідно. Фізичні та емоційні травми, розлука з близькими, втрати й переживання змушують людей шукати допомоги у спеціалістів.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Visit Ukraine, "Паляниця.Інфо", Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі онлайн-ресурси (платформи та ініціативи), де кожен охочий зможе знайти безкоштовну допомогу психологів, психотерапевтів і психіатрів.

UA Mental Help

UA Mental Help - благодійний фонд, який надає українцям психологічну допомогу та психосоціальну підтримку. Його мета - ментальне здоров'я нації. Основні напрямки діяльності:

психологічна допомога та психосоціальна підтримка (як дорослих, так і дітей)

просвіта та психоедукація (стимуляція населення до піклування про емоційне та психічне здоров'я)

створення спільноти небайдужих людей

Для того, щоб отримати психологічну допомогу, потрібно залишити заявку на сайті. Після цього координатор обробить запит і ви отримаєте консультацію.

"Розкажи мені"

"Розкажи мені" - онлайн-платформа, що надає українцям безкоштовну психологічну допомогу.

Консультації надаються кожному, хто потребує:

емоційної підтримки

поради у скрутний час

допомоги у зв'язку зі швидкими змінами, що відбуваються в економіці та соціумі на тлі війни

Команда платформи працює здебільшого за методом когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), яка є однією з найпоширеніших форм психотерапевтичної допомоги людям з різними психологічними проблемами.

Для того, щоб отримати допомогу фахівця, потрібно залишити заявку та зачекати, допоки спеціаліст з вами зв'яжеться.

"Поруч"

"Поруч" - проект психологічної підтримки, запущений за підтримки Міністерства освіти й науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО "ВГЦ "Волонтер".

В межах проекту професійні психологи з навичками допомоги людям, травмованим війною, надають необхідну психологічну підтримку та консультації:

підліткам

їхнім батькам

освітянам і педагогам

Консультації проходять у груповій формі за допомогою сервісу Zoom.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно обрати підходящу групу й заповнити запропоновану форму.

І підліткам, і їхнім батькам інколи треба згадати, як радіти життю (ілюстративне фото: Рixabay)

"Хаб Стійкості"

Платформа "Хаб Стійкості" розповідає українцям про техніки самодопомоги. Частиною ініціативи є сервіс психотерапевтичної допомоги. В межах проекту для українців доступні:

довгострокове отримання допомоги

збереження історії записів

особистий кабінет для спеціалістів та відвідувачів

зручний запис на консультації з системою сповіщення

база даних спеціалістів з можливістю пошуку

мобільна версія для швидкого доступу

Для того, щоб отримати підтримку, необхідно обрати зручний час, дату та записатися на консультацію до конкретного фахівця. Спілкуватися зі спеціалістом можна з телефону, планшета чи комп'ютера в режимі відеоконференції

"Сильні"

"Сильні" - благодійний фонд, що надає конфіденційну та безоплатну допомогу людям, які пережили сексуальне насильство після 24 лютого 2022 року. Йдеться про жінок, чоловіків, дівчат і хлопців від 16 років (та їхніх батьків).

В межах проекту можна звернутися до експертів щодо таких напрямків:

оплата медичних послуг

психологічна підтримка

юридична допомога

До команди фонду входять спеціалісти, які волонтерять задля надання українцям якісної допомоги. Вони керуються принципами етичності, конфіденційності та безпеки для всіх (незалежно від статі, гендеру чи сексуальної орієнтації).

"Разом"

Соціальний проект "Разом" пропонує повнолітнім українцям якісну й доступну психологічну допомогу. Його мета:

зробити таку допомогу доступною для широких верств населення

підвищувати рівень психологічної культури населення

долати існуючі стереотипи стосовно психологічної підтримки

покращувати стан суспільства в цілому (завдяки покращенню стану психічного здоров'я кожного клієнта)

знижувати кількість проявів деструктивної поведінки

В межах проекту кожен, хто потребує допомоги, може отримати консультацію онлайн. Для цього потрібно обрати фахівця й записатися до нього на прийом.

Страшно буває всім (ілюстративне фото: Рixabay)

"ОбійМи"

Центр психологічної підтримки "ОбійМи" - ініціатива психологів-волонтерів для допомоги людям, які зазнали стресу внаслідок воєнних дій та переселення.

В межах проекту працюють понад 500 спеціалістів з України та світу. Кваліфіковану допомогу надають безкоштовно й цілодобово.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнити відповідну форму.

"TeleHelp Україна"

Проект "TeleHelp Україна" надає безкоштовну якісну медичну та психологічну підтримку постраждалим від війни громадянам через телемедицину - зусиллями глобальної мережі лікарів та волонтерів.

Ініціатива, яку організували студенти Стенфордського університету, щоб підтримати українців в Україні та Польщі, допомагає як дорослим, так і дітям.

В межах проекту працюють психологи, психіатри та інші спеціалісти (лікарі первинної ланки, педіатри, сімейні лікарі, гінекологи, неврологи, кардіологи, дерматологи).

Для того, щоб записатися на прийом до потрібного спеціаліста, необхідно заповнити відповідну форму на сайті, або ж зв'язатися з волонтерами у чаті Viber чи Telegram.

GoToHelp

GoToHelp - платформа екстреної психологічної допомоги, створена для цілодобової онлайн-допомоги постраждалим від бойових дій.

Проект є добровільною ініціативою громадян країн СНД та Євросоюзу з психологічною освітою та досвідом надання екстреної психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Платформа з'єднує людей, які потребують екстреної психологічної допомоги "тут і зараз", із психологами через відеочат, Telegram або Instagram.

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити відповідну форму.

Жінкам особливо важливо зберігати спокій - заради дітей (ілюстративне фото: Рixabay)

Open Doors

Центр психологічного консультування Open Doors надає безкоштовну допомогу всім, хто цього потребує на тлі повномасштабного вторгнення РФ - військовослужбовцям, їхнім сім'ям та іншим людям, які зазнали психологічних травм через війну.

Фахівці центру допоможуть пом'якшити наслідки травматичних подій і надалі рухатись у напрямку "оптимального благополуччя".

Центр є структурним підрозділом Міжнародного інституту післядипломної освіти. Основні напрямки його діяльності:

освіта

адвокація

розвиток психологічних послуг високої якості

Щоб записатись на консультацію потрібно заповнити відповідну форму або ж зателефонувати за вказаними на сайті номерами.

Чому психологія важлива для українців

Психологи відіграють важливу роль у наданні підтримки й допомоги. Вони проводять консультації, працюють з дітьми й дорослими офлайн і онлайн, індивідуально або в межах групових зустрічей.

Психологічна підтримка має важливе значення для українців під час війни на тлі:

будь-якого травматичного досвіду

стресу й тривоги

сімейних чи соціальних конфліктів

психологічної підготовки фахівців (волонтерів, медиків, військовослужбовців)

профілактики психологічних розладів

Саме тому українські психологи та громадські організації роблять все для того, щоб наші співвітчизники мали змогу отримувати вчасну та якісну психологічну допомогу. Адже психічне здоров'я населення допоможе легше впоратися з усіма викликами, що виникають під час війни.