Запам'ятайте ці правила, щоб ніколи не піддватись маніпуляціям

За допомогою маніпуляцій оточення здатне керувати нами й змушувати робити, вигідні для них речі. Деяким людям важко розпізнати таку схему поведінки й відстояти себе. Але це вкрай важливо вміти робити абсолютно всім.

Про те, як не піддаватись маніпуляціям, розповіла психолог Юлія Железнякова в Instagram .

Якими методами користуються маніпулятори

"Там, де починаються маніпуляції, зникає дружба, любов, емоційна близькість. Присмак після неї завжди огидний - поганий настрій, відчуття сорому або провини, відчуття того, що щось комусь тепер винен, відчуття приниженості", - пояснює Юлія.

Маніпуляція - це прихований психологічний вплив, з використанням емоцій, почуттів, станів партнера з метою отримання вигоди.

"А маніпулятори - це ті, хто грає на струнах довіри інших людей, як майстер на скрипці. Саме почуття - інструмент маніпуляції. Людина прагне зберегти і примножити приємну емоцію і одночасно уникнути неприємних переживань. Це і використовує маніпулятор", - пояснює психолог.

Довго тримати дискомфортний стан важко, тому людина починає свідомо або несвідомо шукати вихід і, якщо маніпуляція вдалася, вибирає вчинок або поведінку, вигідну маніпулятору.

"У маніпуляції торкаються і навмисно посилюються почуття іншого задля досягнення свого результату. Маніпуляції бувають і через почуття жалості та співчуття. Жебраки цілком успішно експлуатують цей вид маніпуляції", - каже Железнякова.

Вона додає, що маніпулятори також використовують почуття зацікавленості і любові.

Як не піддаватись маніпуляціям

"Коли ми розуміємо, що нас обвели навколо пальця, здається, що у нас є два варіанти. Перший - відмовитися від усього, що було сказано і зроблено до того, як зрозуміли, що нами маніпулюють. Другий - погодитись на умови маніпулятора. Це те, чого хоче опонент. Але є ще й третій варіант - розкрити маніпуляцію. Прямо заявити опоненту: те, що він робить - маніпуляція", - говорить психолог.

Та для того, щоб обрати третій варіант, потрібно поставити себе на перше місце. І мати сили пережити втрату ілюзій, які маніпулятор створив. І, можливо, втрату самого маніпулятора. А це дуже боляче, якщо маніпулятор - той, кого ви любите, кому довіряєте.

"Маніпулятори шукають наші слабкі місця і намагаються подати їх нам, як сильні, і навпаки. Вивчайте себе і навчайтеся проживати втрати. Це життя. І час від часу ми всі потрапляємо у пастку маніпулятора. Важливо вчасно зупинитися, бо наслідки від потурання маніпуляціям бувають дуже серйозними", - зауважує експерт.