6 ознак вказують, що ваші стосунки наблизились до кінця

Більшість стосунків не обриваються раптово, вони плавно підходять до свого завершення. Партнери тривалий час можуть ігнорувати тривожні дзвіночки, але якщо не вирішити проблеми у парі, тоді романтичний тандем двох людей розпадеться.

Про те, які 6 ознак вказують на те, що стосункам кінець, розповіла психолог Лілія Петренко в Instagram.

Як зрозуміти, що вашим стосункам кінець

"Першою ознакою є те, що ви не чуєте і не слухаєте один одного. І найголовніше те, що ви навіть не маєте бажання це робити", - пояснює експерт.

Другою ознакою є те, що вас дратують усі звички партнера. Тобто раніше ви реагували на це нормально, а тепер - ні.

"Третя ознака - це пасивна агресія. Усі добрі слова і компліменти ви перетворюєте на претензії", - зазначає психолог.

Четвертою ознакою Петренко називає відсутність підтримки зі сторони партнера. Це означає, що коли вам важко, то ви не хочете просити його про допомогу, бо вам складно винести його критику.

"П'ятою ознакою є те, що у вас нема спільних планів на майбутнє. Тобто ви плануєте своє життя без нього", - каже психолог.

Шостою ознакою є відсутність фізичного або сексуального контакту. Тобто вам краще наодинці, ніж разом з цим партнером.

Чи є шанс врятувати стосунки

"Всі ці ознаки говорять про те, що у вас у стосунках є проблеми. Для того, щоб вам було легше приймати рішення, спочатку дайте відповідь на такі питання: "Чи хочу я бути в цих стосунках?", "Чи хоче цього мій партнер?", "Чи готова я працювати над цими стосунками?", "Чи готовий працювати над стосунками мій партнер?" - радить психолог.

Якщо на всі ці питання ви відповіли "так", тоді гарним рішенням стане для вас звернутися за допомогою до спеціаліста.

"Якщо на всі запитання або наполовину ви відповіли "ні" - це означає що вам треба почати нову главу у вашому житті", - каже Петренко.