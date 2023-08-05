Запомните эти правила, чтобы никогда не поддаваться манипуляциям

С помощью манипуляций окружение способно управлять нами и заставлять делать выгодные для них вещи. Некоторым людям трудно распознать такую схему поведения и отстоять себя. Но это очень важно уметь делать абсолютно всем.

О том, как не поддаваться манипуляциям, рассказала психолог Юлия Железнякова в Instagram .

Какими методами пользуются манипуляторы

"Там, где начинаются манипуляции, исчезает дружба, любовь, эмоциональная близость. Привкус после нее всегда отвратителен - плохое настроение, чувство стыда или вины, ощущение того, что что-то кому-то теперь виноват, чувство униженности", - объясняет Юлия.

Манипуляция - это скрытое психологическое воздействие, с использованием эмоций, чувств, состояний партнера с целью получения выгоды.

"А манипуляторы - это те, кто играет на струнах доверия других людей, как мастер на скрипке. Само чувство - инструмент манипуляции. Человек стремится сохранить и приумножить приятную эмоцию и одновременно избежать неприятных переживаний. Это и использует манипулятор", - объясняет психолог.

Долго держать дискомфортное состояние тяжело, поэтому человек начинает сознательно или бессознательно искать выход и, если манипуляция удалась, выбирает поступок или поведение, выгодное манипулятору.

"В манипуляции касаются и намеренно усиливаются чувства другого для достижения своего результата. Манипуляции бывают и из-за чувства жалости и сострадания. Нищие вполне успешно эксплуатируют этот вид манипуляции", - говорит Железнякова.

Она добавляет, что манипуляторы также используют чувство заинтересованности и любви.

Как не поддаваться манипуляциям

"Когда мы понимаем, что нас обвели вокруг пальца, кажется, что у нас есть два варианта. Первый - отказаться от всего, что было сказано и сделано до того, как поняли, что нами манипулируют. Второй - согласиться на условия манипулятора. Это то, чего хочет оппонент. Но есть еще и третий вариант - раскрыть манипуляцию. Прямо заявить оппоненту: то, что он делает - манипуляция", - говорит психолог.

Но для того, чтобы выбрать третий вариант, нужно поставить себя на первое место. И иметь силы пережить потерю иллюзий, которые создал манипулятор. И, может быть, утрату самого манипулятора. А это очень больно, если манипулятор - тот, кого вы любите, кому доверяете.

"Манипуляторы ищут наши слабые места и пытаются предоставить их нам, как сильные, и наоборот. Изучайте себя и учитесь проживать потери. Это жизнь. И время от времени мы все попадаем в ловушку манипулятора. Важно вовремя остановиться, потому что последствия от поблажек манипуляциям бывают очень серьезными", - отмечает эксперт.