В Херсонском облсовете опровергли фейк россиян о Каховской ГЭС и ядерной катастрофе

Российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС якобы могут создать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

По его словам, пропагандисты Кремля рассказывают, что обстрелы украинских военных Каховской ГЭС могут якобы повлиять на ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции.

"Данная информация не соответствует действительности. ВСУ работают максимально аккуратно, и исключительно по военным целям и логистическим точкам", - подчеркнул Соболевский.