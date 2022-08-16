"Запах йоду і горілої проводки": Запоріжжю загрожує екокатастрофа

У Запоріжжі місту загрожує екокатастрофа. Справа в тому, що жителі багатьох районів скаржаться на запах йоду і горілого пластику в повітрі.

Що зараз відбувається в місті, і чи небезпечно там перебувати - читайте в матеріалі Styler.

Мешканці постійно скаржаться на сморід

Городяни пишуть в соцмережах, що не можуть дихати через постійний запах йоду і пластику в повітрі. Повідомляється, що джерело смороду виходить з Абразивного комбінату і заводу Шевчика. Люди відзначають, що неможливо відчинити вікна, ні вдень, ні вночі.

Ось що пишуть люди в соцмережах.

Через дивний запах з вулиці нічим дихати, прокинулася від алергічного нападу, років 10 не було такого сильного. Що відбувається в місті?!

Сморід в місті не припиняється, тільки можуть обіцяти, що проведуть рейд! Скільки можна це терпіти? Сил вже немає, від цього запаху, алергія який день!

Я розумію, що зараз війна тема номер один. Але ж нас просто труять вже який день. Росіяни закидають бомбами, а наші труять відходами з заводів. 2, 3 дні поспіль нестерпний сморід, хлор або йод, я не знаю, але жити неможливо.

Що це, як не геноцид своїх же ? У нас ця проблема була завжди, але зараз це за межею. Те, що комусь Куртєв пригрозив - це смішно.

Люди скаржаться на сморід у Запоріжжі

На вулицях міста вранці стоїть туман.

"Шевчик зустрів ранок ось в такому тумані", - пишуть городяни.

У Запоріжжі стоїть туман (фото: Запоріжжя інфо)

Звідки запах?

Так, зазначається, що весь запах йде з непрацюючого заводу.

"Запах горілого пластику і йоду йде від виробництва з переробки пластику, що знаходиться уздовж траси в районі третього Шевчика. Це така велика таємниця? Влада Запоріжжя нічого не може зробити ? Не можуть пропускати на дослідження забруднення в комендантську годину?" - пишуть місцеві жителі.

Виконуючий обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв пообіцяв розібратися зі скаргами жителів, але за фактом перевірки так і не було.

"На території непрацюючого заводу напівпровідників невідомі ночами спалюються певні речовини. Про це звернення в поліцію і прокуратуру нібито буде передано сьогодні, 25 липня", - повідомив він.