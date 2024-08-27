Запах плісняви та "старовини" зі старої шафи: ось, як його позбутися

Чому виникає неприємний запах в шафі

Багато речей можуть спричинити запах у ваших шафах, але у більшості випадків причиною запаху є надмірна вологість, що спричиняє появу цвілі або грибка.

Достатньо не лише підвищеного рівня вологості в кімнаті, а й зберігання вологих речей, які стають чудовим середовищем для бактерій, спричинюючи запах.

Однак іноді причини досить банальні і легкі до усування:

брудний одяг або взуття - речі, забруднені піском, їжею, біологічними рідинами або іншими матеріалами, з часом стають причиною неприємного запаху у шафі;

- речі, забруднені піском, їжею, біологічними рідинами або іншими матеріалами, з часом стають причиною неприємного запаху у шафі; зберігання чистого і ношеного одягу разом - хоча декілька разів вдягнутий одяг не видається брудним, на ньому все ж залишається піт, який створює неприємний запах;

- хоча декілька разів вдягнутий одяг не видається брудним, на ньому все ж залишається піт, який створює неприємний запах; погана вентиляція - недостатня циркуляція створює "застої" повітря, тоді воно вбирає в себе частинки пилу і лупи, які можуть залишати неприємний запах.

Як усунути запах з шафи

Існує декілька методів, які допоможуть позбутися неприємного запаху з шафи. Залежно від причини, варто спробувати один або декілька.

Ретельно почистити шафу

Найкращий спосіб позбутися запаху в шафі - це старе добре знайоме ретельне прибирання. Почніть з витягання всіх речей з шафи - можливо, запах зникне вже на цьому кроці.

Пошукайте флакони з-під парфумів чи інших рідин, які можуть бути джерелом запаху. Протріть стіни і полиці, а потім пропилососьте підлогу.

Перед тим, як наносити будь-який засіб на шафи, важливо дати їм повністю просохнути на повітрі. Таким чином, ви зможете дізнатися, чи запах походить від самих шаф, чи від речей.

Випрати одяг

Виперіть весь брудний одяг і почистьте брудне взуття та аксесуари. Якщо одяг "чистий", але має запах, можна пропрати його з меншою кількістю засобу і повісити на протязі біля відчиненого вікна, щоб висушити та провітрити.

Надалі не кладіть брудний одяг у шафу (або не залишайте його на підлозі), щоб запобігти появі неприємного запаху.

Протерти оцтом полиці

Оцет, змішаний з водою - непоганий спосіб усунути бактерії та запах з дерев'яних меблів. Просто змішайте одну частину води і одну частину оцту у відрі, змочіть ганчірку або губку і протріть меблі.

Також можна використовувати будь-який протигрибковий мийний засіб, щоб протерти дерево: просто переконайтеся, що після цього відкрита шафа висохла.

Якщо під час прибирання шафи ви виявили невеликі плями плісняви або цвілі, ви можете очистити ці ділянки теплою водою з мийним засобом для посуду.

Якщо пліснява значна (понад 300 квадратних сантиметрів), вам слід звернутися до професіоналів, щоб вони допомогли вам усунути проблему

Обприскати спиртом

Інший варіант - змішати спирт з водою в пляшці з пульверизатором. Після цього потрібно обприскати деревину цією сумішшю. Спирт має допомогти вбити бактерії, які можуть викликати запах.

Після того, як ви обприскали ділянку, дайте засобу повністю вивітритися, щоб побачити, чи допомагає це усунути проблему.

Зменшити вологість в приміщенні

Сирість - найпоширеніша причина затхлого запаху. В цьому випадку може допомогти осушувач повітря.

Намагайтеся підтримувати вологість у шафі не вище 50% і регулярно виливайте воду з контейнерів. Крім цього, можна використати вологопоглиначі, розклавши їх по всіх поличках і кутках шафи.

Збільшити потік повітря

Повітряний потік між одягом може допомогти запобігти появі запахів у шафі. Не слід набивати шафу настільки, щоб одяг не міг "дихати". Крім цього, час від часу відчиняйте двері шафи для циркуляції повітря.

Використати поглиначі запаху

Навіть після усунення причин, запах все одно може трохи залишитися. В цьому випадку можна нейтралізувати неприємні аромати та зберегти свіжість у шафі за допомогою магазинних чи саморобних поглиначів запаху.

Спробуйте покласти в шафу пакетики з сушеною лавандою або ароматичні саше. Освіжувачі повітря з кавовою гущею або активованим вугіллям також можуть усунути будь-які неприємні запахи у вашій шафі.

До поглиначів запаху також належать котячий наповнювач та харчова сода. Зачекайте кілька днів, щоб побачити результат.