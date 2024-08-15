Взуття неприємно пахне? Ось, як можна усунути запах 4 домашніми способами

Взуття - неодмінна частина повсякденного вбрання, яке "відвідує" зі своїм власником різноманітні місця, вбираючи, як і одяг, аромати. Хоча це не єдина причина, чому від взуття починає линути неприємний запах, позбутися проблеми достатньо просто.

Про те, як усунути неприємний запах зі взуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому взуття неприємно пахне

Перш за все потрібно з'ясувати, що спричиняє неприємний запах - і це не обов'язково піт. Іноді сморід виникає через зовнішнє забруднення, наприклад, на підошві.

В цьому випадку взуття достатньо ретельно почистити серветками, одягнувши гумові рукавички. Проте якщо візуально взуття чисте, причина інша.

Кожна стопа є має неймовірно багато потових залоз - більше, ніж будь-яке інше місце на тілі. Відповідно, вони щодня виділяють піт.

Хоча піт не має запаху, проблеми виникають, коли він накопичується всередині вашого взуття. Коли ви потієте, внутрішня частина взуття стає ідеальним вологим, темним середовищем для розмноження бактерій.

Потім бактерії розщеплюють речовини, що містяться у поті, створюючи рідини, які мають неприємний запах. Оскільки ви не можете зупинити пітливість ніг, методи, щоб позбутися запаху у взутті, полягають в тому, щоб усунути бактерії або поглинути речовини, які вони виділяють.

Як позбутися неприємного запаху взуття

Протерти оцтом

Білий оцет дуже ефективно вбиває бактерії і є дієвим способом позбутися неприємного запаху взуття. Однак, якщо вилити білий оцет безпосередньо на взуття, ви можете його пошкодити.

Замість цього занурте м'яку тканину або газету в оцет, відтисніть її і протріть внутрішню частину взуття. Переконайтеся, що оцет повністю висох, перш ніж взуватися.

Обробити медичним спиртом

Медичний спирт також може освіжити взуття, знищуючи бактерії. Як і у випадку з оцтом, необхідно використовувати губку, ганчірку або газету, змочені в спирті, щоб протерти взуття - а не лити засіб безпосередньо у взуття, щоб не зіпсувати його.

Посипати харчовою содою

Харчова сода настільки ефективна як засіб для усунення запаху взуття, що є ключовим інгредієнтом багатьох продуктів для дезодорації взуття.

Цей кухонний продукт нормалізує рівень pH і поглинає неприємні запахи. Щоб використовувати її для видалення запаху, посипте соду вздовж устілок вашого взуття і залиште на ніч. Вранці висипте соду і протріть внутрішню частину сухою ганчіркою або серветкою.

Вкласти чайні пакетики

Кілька свіжих пакетиків вашого улюбленого чаю допоможуть нейтралізувати запах взуття і залишать після себе приємний земляний аромат.

Чаїнки поглинають вологу, перешкоджаючи розмноженню бактерій, а спосіб, як позбутися запаху взуття за допомогою чайних пакетиків, дуже простий.

Просто покладіть три-чотири невикористані пакетики у взуття і залиште їх у сухому прохолодному місці на 24 години.