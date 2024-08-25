Чим почистити дерев'яні меблі, щоб не зіпсувати поверхню
Дерев'яні меблі - це справжня прикраса інтер'єру, але вони також потребують регулярного догляду. Проблема полягає у тому, що дерево - доволі вразливий до агресивних методів чищення матеріал. Як лагідно, але ретельно відчистити меблі з дерева від пилу, бруду та жиру?
РБК-Україна (проект Styler) розкриває таємниці ефективного та безпечного догляду за меблями з дерева.
Чому важливо доглядати за дерев'яними меблями?
Дерево - це натуральний матеріал, який чутливий до впливу зовнішнього середовища, зокрема до пилу, бруду, вологи і температурних змін. Неправильне або нерегулярне очищення може призвести до втрати блиску, появи плям, подряпин і навіть деформацій.
Тому важливо регулярно і правильно доглядати за дерев'яними меблями, щоб вони служили вам довго і залишалися привабливими.
Основні принципи догляду за дерев'яними меблями
Визначте тип обробки:
- Масляна обробка. Використовуйте суміш вареного лляного масла і скипидару в рівних пропорціях для підтримки блиску та захисту. Наносьте засіб два рази на рік.
- Воскове та лакове покриття. Для полірування використовуйте спеціальні полірольні засоби та серветки. Віск замаскує подряпини, але потребує ретельного розтирання.
- Пофарбована поверхня. Для очищення використовуйте пилосос з насадкою-щіткою.
Очищення від пилу:
- Протирайте пил м'якою сухою бавовняною тканиною.
- Можна використовувати антистатичні засоби для запобігання повторному осіданню пилу.
Обробка лакованих меблів:
- Протирайте м’якою полірольною серветкою або репейною олією.
- Наносьте тільки вологу, а не мокру тканину, щоб уникнути пошкодження деревини.
Як очистити дерев'яні кухонні шафи від жиру та бруду
Оцет, олія та вода для очищення дерев'яних шаф
- Змішайте 2 столові ложки оливкової олії, 5 столових ложок білого оцту і 2 склянки теплої води в пульверизаторі.
- Добре струсіть і розпиліть на дверцята та ручки шаф.
- М'якою ганчіркою почніть очищати бруд. Оцет допомагає видалити наліт, а оливкова олія надає блиск.
- Закінчіть промиванням теплою водою і висушіть чистою ганчіркою.
50/50 розчин оцту і води
- Змішайте оцет і теплу воду в пульверизаторі в співвідношенні 1:1.
- Розпиліть розчин на дерев'яні шафи, дайте постояти 3-5 хвилин, а потім протирайте м'якою тканиною.
- Якщо це не допомагає, додайте чайну ложку миючого засобу і повторіть процедуру.
- Промийте теплою водою і висушіть.
Домашній супер-очищувач: сода і рослинна олія
- Змішайте 1/2 склянки рослинної олії і 1 склянку соди до утворення пасти.
- Нанесіть пасту на шафи і ручки.
- Залиште на 4 хвилини, а потім видаліть з допомогою вологої м'якої ганчірки.
- Вимийте з миючим засобом і теплою водою. Висушіть.
Оцет і сіль для видалення стійких плям
- Змішайте оцет і сіль в співвідношенні 1:1 до утворення пасти.
- Нанесіть пасту на проблемну ділянку, залиште на кілька хвилин, а потім акуратно почистіть м’якою щіткою.
- Промийте вологою тканиною і висушіть.
Очищення дерев'яних шаф звичайною зубною пастою
- Змішайте 1 склянку води, чайну ложку білої зубної пасти і 2 столові ложки соди.
- Добре перемішайте і нанесіть на шафи за допомогою губки.
- Промийте вологою тканиною до повного видалення залишків.
Міри обережності при очищенні дерев'яних меблів
При догляді за дерев'яними меблями важливо дотримуватися певних заходів обережності, щоб уникнути пошкоджень:
Уникайте абразивних засобів і жорстких щіток: вони можуть подряпати поверхню та зіпсувати меблі.
Не використовуйте мильні розчини для полірованих поверхонь: це може залишити розводи та потьмяніти лак.
Не застосовуйте поліроль на меблях без лакового покриття: це може призвести до нерівномірного покриття.
Регулярно доглядайте, а не від випадку до випадку: регулярне очищення запобігає накопиченню бруду та плям.
Будьте обережні з вологою: не залишайте вологу на меблях, це може спричинити гниття та тріщини.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання One Crazy House, Bob Vila, DIY Joy.