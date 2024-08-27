Запах плесени и "старины" со старого шкафа: вот, как от него избавиться

Почему возникает неприятный запах в шкафу

Многие вещи могут вызвать запах в ваших шкафах, но в большинстве случаев причиной запаха является чрезмерная влажность, что приводит к появлению плесени или грибка.

Достаточно не только повышенного уровня влажности в комнате, но и хранения влажных вещей, которые становятся прекрасной средой для бактерий, вызывая запах.

Однако иногда причины достаточно банальны и легки к устранению:

грязная одежда или обувь - вещи, загрязненные песком, пищей, биологическими жидкостями или другими материалами, со временем стают причиной неприятного запаха в шкафу;

- вещи, загрязненные песком, пищей, биологическими жидкостями или другими материалами, со временем стают причиной неприятного запаха в шкафу; хранение чистой и ношеной одежды вмест е - хотя несколько раз надетая одежда не кажется грязной, на ней все же остается пот, создающий неприятный запах;

е - хотя несколько раз надетая одежда не кажется грязной, на ней все же остается пот, создающий неприятный запах; плохая вентиляция - недостаточная циркуляция создает "застои" воздуха, тогда он впитывает в себя частицы пыли и перхоти, которые могут оставлять неприятный запах.

Как устранить запах со шкафа

Существует несколько методов, которые помогут избавиться от неприятного запаха со шкафа. В зависимости от причины стоит попробовать один или несколько.

Тщательно почистить шкаф

Лучший способ избавиться от запаха в шкафу - это старая хорошо знакомая тщательная уборка. Начните с извлечения всех вещей из шкафа - возможно, запах исчезнет уже на этом шаге.

Поищите флаконы из-под духов или других жидкостей, которые могут являться источником запаха. Протрите стены и полки, а затем пропылесосьте пол.

Перед тем как наносить любое средство на шкафы, важно дать им полностью просохнуть на воздухе. Таким образом, вы сможете узнать, запах происходит от самих шкафов, или от вещей.

Выстирать одежду

Выстирайте всю грязную одежду и почистьте грязную обувь и аксессуары. Если одежда "чистая", но имеет запах, можно простирать ее с меньшим количеством средства и повесить на сквозняке у открытого окна, чтобы высушить и проветрить.

В дальнейшем не кладите грязную одежду в шкаф (или не оставляйте ее на полу), чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Протереть уксусом полки

Уксус, смешанный с водой - неплохой способ устранить бактерии и запах с деревянной мебели. Просто смешайте одну часть воды и одну часть уксуса в ведре, смочите тряпку или губку и протрите мебель.

Также можно использовать любое противогрибковое моющее средство, чтобы протереть дерево: просто убедитесь, что после этого открытый шкаф высох.

Если во время уборки шкафа вы обнаружили небольшие пятна плесени, вы можете очистить эти участки теплой водой с моющим средством для посуды.

Если плесень значительна (более 300 квадратных сантиметров), вам следует обратиться к профессионалам, чтобы они помогли вам устранить проблему

Опрыскать спиртом

Другой вариант - смешать спирт с водой в бутылке с пульверизатором. После этого нужно опрыскать древесину этой смесью. Спирт должен помочь убить бактерии, которые могут вызвать запах.

После того как вы опрыскали участок, дайте средству полностью выветриться, чтобы увидеть, помогает ли это устранить проблему.

Уменьшить влажность в помещении

Сырость - самая распространенная причина затхлого запаха. В этом случае может помочь осушитель воздуха.

Старайтесь поддерживать влажность в шкафу не выше 50% и регулярно выливайте воду из контейнеров. Кроме этого, можно использовать влагопоглотители, разложив их по всем полочкам и углам шкафа.

Увеличить поток воздуха

Воздушный поток между одеждой может помочь предотвратить появление запахов в шкафу. Не следует набивать шкаф настолько, чтобы одежда не могла "дышать". Кроме этого, иногда открывайте двери шкафа для циркуляции воздуха.

Использовать поглотители запаха

Даже после устранения причин запах все равно может немного остаться. В этом случае можно нейтрализовать неприятные ароматы и сохранить свежесть в шкафу с помощью магазинных или самодельных поглотителей запаха.

Попытайтесь положить в шкаф пакетики с сушеной лавандой или ароматические саше. Освежители воздуха с кофейной гущей или активированным углем также могут устранить любые неприятные запахи в шкафу.

К поглотителям запаха также относятся кошачий наполнитель и пищевая сода. Подождите несколько дней, чтобы увидеть результат.