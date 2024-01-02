"Запах диму і пекла". У Києві уламки ракети розтрощили квартиру нардепа Кіри Рудик

Житло Кіри Рудик понівечене

За словами нардепки, "сьогодні відбувся її особистий фільм жахів".

"Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки - повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія. Найкраща новина - ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується", - написала вона та опублікувала світлини понівеченої оселі.

Оселя Кіри Рудик постраждала під час атаки росіян (фото: facebook.com/kira.rudik)

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян вранці 2 січня в Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також ворог влучив на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.