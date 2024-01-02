"Запах диму і пекла". У Києві уламки ракети розтрощили квартиру нардепа Кіри Рудик

В результаті ракетної атаки росіян 2 січня постраждала квартира нардепа Кіри Рудик. Житло пошкоджене вибуховою хвилею.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис політика в Facebook.
За словами нардепки, "сьогодні відбувся її особистий фільм жахів".
"Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки - повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія. Найкраща новина - ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується", - написала вона та опублікувала світлини понівеченої оселі.
Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян вранці 2 січня в Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також ворог влучив на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.
До речі, Ліберови показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ.
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві різко погіршилася якість повітря.