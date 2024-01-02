У Києві погіршилася якість повітря: де саме та як вберегти здоров'я

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві різко погіршилася якість повітря та спостерігається задимленість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram -канал КМДА.

"У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі найнижча якість повітря спостерігається:

у Подільському районі

на Лісовому масиві

у районі Соцміста та Русанівки

Скриншот

Як вберегти легені

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря:

зачиніть вікна

обмежте перебування на вулиці

пийте багато води

якщо є очищувач повітря, увімкніть його на максимум

Ви також можете стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".

Масована атака на Київ

Вранці 2 січня 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському районах і Святошинському районі.

Наразі є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Там пошкоджено газову трубу.

Крім Києва, є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.