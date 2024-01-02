"Запах дыма и ада". В Киеве обломки ракеты растрощили квартиру нардепа Киры Рудык

Жилье Киры Рудик изуродовано

По словам нардепки, "сегодня состоялся ее личный фильм ужасов".

"Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежденный фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет россия. Лучшая новость - мы нашли мою Мишель. Спасибо всем, кто помогает и заботится", - написала она и опубликовала фотографии изуродованного дома.

Жилье Киры Рудык пострадало во время атаки россиян (фото: facebook.com/kira.rudik)

Напомним, что в результате атаки россиян утром 2 января в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Враг попал на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.