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"Запах дыма и ада". В Киеве обломки ракеты растрощили квартиру нардепа Киры Рудык

Фото: Дом Киры Рудык пострадал от ракетной атаки россиян (facebook.com/kira.rudik)
Автор: Людмила Жукова

В результате ракетной атаки россиян 2 января пострадала квартира нардепа Киры Рудык. Жилье повреждено взрывной волной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение политика в Facebook.

Жилье Киры Рудик изуродовано

По словам нардепки, "сегодня состоялся ее личный фильм ужасов".

"Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежденный фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет россия. Лучшая новость - мы нашли мою Мишель. Спасибо всем, кто помогает и заботится", - написала она и опубликовала фотографии изуродованного дома.

Жилье Киры Рудык пострадало во время атаки россиян (фото: facebook.com/kira.rudik)

Напомним, что в результате атаки россиян утром 2 января в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Враг попал на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.

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