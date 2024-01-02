"Тут жили цивільні". Ліберови показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ (відео)
Вранці 2 січня росіяни вдарили по Україні кількома видами ракет. У Києві та Харкові зафіксували падіння уламків і влучання в цивільну інфраструктуру. Воєнні кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови показали відео з місця подій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку військкорів.
Ракетна атака розпочалася з БПЛА типу "Шахед". Після цього ворог запустив крилаті ракети.
У КМВА повідомили про такі наслідки удару:
- у Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркету
- у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення
- у Голосіївському районі падіння решток на відкритій території
- у Печерському районі падіння уламків на дах багатоповерхового та приватного житлового будинку
- в Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень
- у Святошинському районі - на нежитлову забудову
- у Подільському районі є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно шести авто; уламки упали на нежитлову забудову.
- у Шевченківському районі - падіння уламків на відкриту територію
Наразі в столиці працюють всі служби порятунку.
Відомо також про загибель 86-річної жінки.
Воєнні кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови показали наслідки удару по одному з житлових будинків Києва. На кадрах видно пожежу, дим, розкидані частини будинку та роботу рятувальників.
"Тут жили цивільні", - підписали одне з відео фотографи.
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві різко погіршилася якість повітря.
Відомо також, що в Києві та області світло відключили у 250 тисяч споживачів.