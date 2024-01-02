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"Тут жили цивільні". Ліберови показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ (відео)

Київ, Вівторок 02 січня 2024 10:53
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"Тут жили цивільні". Ліберови показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ (відео) Наслідки ракетної атаки РФ на Харків (фото: facebook.com/MNS.GOV/UA)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 2 січня росіяни вдарили по Україні кількома видами ракет. У Києві та Харкові зафіксували падіння уламків і влучання в цивільну інфраструктуру. Воєнні кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови показали відео з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку військкорів.

Ракетна атака розпочалася з БПЛА типу "Шахед". Після цього ворог запустив крилаті ракети.

У КМВА повідомили про такі наслідки удару:

  • у Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркету
  • у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення
  • у Голосіївському районі падіння решток на відкритій території
  • у Печерському районі падіння уламків на дах багатоповерхового та приватного житлового будинку
  • в Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень
  • у Святошинському районі - на нежитлову забудову
  • у Подільському районі є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно шести авто; уламки упали на нежитлову забудову.
  • у Шевченківському районі - падіння уламків на відкриту територію

Наразі в столиці працюють всі служби порятунку.

Відомо також про загибель 86-річної жінки.

Воєнні кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови показали наслідки удару по одному з житлових будинків Києва. На кадрах видно пожежу, дим, розкидані частини будинку та роботу рятувальників.

"Тут жили цивільні", - підписали одне з відео фотографи.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві різко погіршилася якість повітря.

Відомо також, що в Києві та області світло відключили у 250 тисяч споживачів.

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Київ ракетна атака