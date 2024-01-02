"Тут жили цивільні". Ліберови показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ (відео)

Вранці 2 січня росіяни вдарили по Україні кількома видами ракет. У Києві та Харкові зафіксували падіння уламків і влучання в цивільну інфраструктуру. Воєнні кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови показали відео з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку військкорів.