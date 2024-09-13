Заощаджуйте гроші. Як легко скасувати непотрібні платні підписки на iPhone та Android

Як відстежувати свої підписки в App Store

Якщо ви підписалися на будь-які цифрові підписки через App Store, використовуючи або зареєструвавши метод оплати, Apple відстежує їх для вас. Якщо ви використовуєте свій iPhone:

Відкрийте App Store і натисніть свою фотографію профілю (вгорі справа)

Виберіть "Підписки", щоб побачити активні та нещодавно скасовані підписки

Натисніть "Сортувати", щоб упорядкувати список за назвою, ціною або датою продовження

Виберіть будь-яку підписку, щоб побачити більше подробиць та скасувати її

Для кожної підписки вам буде показано додаток, до якого він прив'язаний, скільки ви платите і як регулярно ви платите. У більшості випадків вам просто надається можливість скасувати підписку, але якщо є кілька планів - наприклад, з Apple One - ви також можете перейти на інший план.

На тому ж екрані ви також побачите підписки, які ви відмінили протягом року після закінчення терміну дії, і ви не можете вручну очистити цю історію. Якщо ви виберете будь-яку з цих підписок, ви матимете можливість знову їх продовжити.

Також на сторінці підписок є перемикач "Квитанції про продовження": увімкніть його, щоб отримувати електронні квитанції щоразу, коли відбувається продовження та стягується інша плата (це може бути ще одним корисним нагадуванням про те, на що ви підписані).

Ви також можете отримати доступ до цих підписок з macOS - все, на що ви підписалися через Apple App Store, на мобільному або настільному комп'ютері, відображається разом.

Відкрийте Mac App Store і натисніть свою фотографію профілю (внизу зліва)

Виберіть "Параметри облікового запису"

Виберіть "Керувати" поруч із "Підписки"

Натисніть на будь-яку підписку, щоб побачити подробиці

Ви отримуєте ті ж опції, що і на iOS: є можливість скасувати активні підписки або продовжити скасовані торік.

(фото: The Verge)

Як відстежувати свої підписки у Google Play Store

Щоб використовувати Android-пристрій для пошуку підписок на додатки та послуги, на які ви підписалися через свій обліковий запис Google, почніть з відкриття Play Store.

Натисніть свою фотографію профілю (вгорі справа)

Виберіть "Оплати та підписки", потім "Підписки"

Виберіть будь-яку з наведених підписок, щоб побачити більше подробиць про неї: скільки ви платите, наступна дата виставлення рахунку та метод оплати. Ви також можете оновити метод оплати (наприклад, якщо хочете використовувати іншу кредитну картку).

Щоб скасувати підписку, виберіть її, а потім натисніть “Скасувати підписку”

Натисніть "Відновити підписку", щоб знову підписатися на раніше скасовану пеідписку

Виберіть "Видалити", щоб видалити скасовану підписку зі списку

Ви можете отримати доступ до тих же опцій на настільній системі, завантаживши Play Store в Інтернеті у своєму браузері.

Натисніть свою фотографію профілю (вгорі справа)

Виберіть "Оплати та підписки"

Перейдіть на вкладку "Підписки", щоб побачити все, на що ви підписані.

Натисніть "Відновити підписку", щоб продовжити скасовану підписку, або "Керувати" для всього іншого

Опції ті ж, що й на мобільному: ви можете бачити суму платежу, наступну дату виставлення рахунку та метод оплати. Натисніть "Скасувати підписку", щоб відмовитися від неї.

(фото: The Verge)

Перевірка інших пеідписок

Якщо ви не підписалися на жодну зі своїх цифрових підписок безпосередньо через свій обліковий запис Apple або Google, вони не обов'язково будуть відображатися у вашому обліковому записі. Щоб отримати більш повну картину своїх підписок, може знадобитися трохи більше роботи.

Регулярна перевірка балансу банківського рахунку та кредитної картки є гарним початком. Будь-які підписки будуть регулярно оплачуватись в одні й ті самі дати, і має бути зрозумілим, що це таке.

Пам'ятайте, деякі можуть бути щорічними, а не щомісячними, тому вам дійсно потрібно переглянути 12 місяців записів, щоб бути впевненим.

Пошук у своїй поштовій скриньці також може допомогти: виконайте пошук за запитом "підписка" і подивіться, що з'явиться (ви також можете знайти кілька інших листів на цю тему, від яких можна відписатися).