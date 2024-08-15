Apple Pay більше не один. На iPhone додадуть можливість оплати будь-якими додатками

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі нововведення

У рамках оновлення можна буде встановити додаток для безконтактних платежів за замовчуванням, який буде доступний при подвійному натисканні бокової кнопки iPhone. Раніше Apple дозволяла відображати лише Apple Pay при подвійному натисканні цієї кнопки.

З цією зміною розробники зможуть пропонувати безконтактні транзакції у додатках для широкого спектру цілей, включаючи "оплату в магазинах, автомобільні ключі, студентські ідентифікатори, ключі від дому, ключі від готелю, карти лояльності та бонусні картки, а також квитки на заходи". До цього часу доступ до NFC для сторонніх додатків був обмежений читанням тегів.

У прес-релізі Apple йдеться, що державні посвідчення особи підтримуватимуться "в майбутньому".

Відповідні API для створення таких додатків будуть доступні розробникам в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США в майбутній бета-версії iOS 18.1, з "наступним додаванням інших регіонів", повідомляє Apple.

Однак розробники, які бажають скористатися API Apple, повинні будуть укласти комерційну угоду з Apple, запросити право на використання NFC і захищеного елемента, а також сплатити відповідні збори.

Ця зміна відбувається після того, як Apple запропонувала відкрити платежі NFC на iPhone для сторонніх постачальників після антимонопольного розслідування Європейської комісії. Європейська комісія оголосила минулого місяця, що зобов'язання Apple стали юридичними.