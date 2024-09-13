Сэкономьте деньги. Как легко отменить ненужные платные подписки на iPhone и Android

Сегодня существует множество цифровых подписок на разные приложения, и вполне нормально, если вы начинаете путаться, на что именно вы подписаны. К счастью, Apple и Google предлагают способы быстро проверить приложения и услуги, на которые вы подписались.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Если вы подписались на какие-либо цифровые подписки через App Store, используя или зарегистрировав метод оплаты, Apple отслеживает их для вас. Если вы используете свой iPhone:
Для каждой подписки вам будет показано приложение, к которому она привязана, сколько вы платите и как регулярно вы платите. В большинстве случаев вам просто предоставляется возможность отменить подписку, но если доступно несколько планов - например, с Apple One - вы также можете перейти на другой план.
На том же экране вы также увидите подписки, которые вы отменили, в течение года после истечения срока действия, и вы не можете вручную очистить эту историю. Если вы выберете любую из этих подписок, у вас будет возможность снова их продлить.
Также на странице подписок есть переключатель "Квитанции о продлении": включите его, чтобы получать электронные квитанции каждый раз, когда происходит продление и взимается другая плата (это может быть еще одним полезным напоминанием о том, на что вы подписаны).
Вы также можете получить доступ к этим подпискам с macOS - все, на что вы подписались через Apple App Store, будь то на мобильном или настольном компьютере, отображается вместе.
Вы получаете те же опции, что и на iOS: есть возможность отменить активные подписки или продлить отмененные в прошлом году.
(фото: The Verge)
Чтобы использовать Android-устройство для поиска подписок на приложения и услуги, на которые вы подписались через свою учетную запись Google, начните с открытия Play Store.
Выберите любую из показанных подписок, чтобы увидеть больше подробностей о ней: сколько вы платите, следующая дата выставления счета и используемый метод оплаты. Вы также можете обновить свой метод оплаты (например, если хотите использовать другую кредитную карту).
Вы можете получить доступ к тем же опциям на настольной системе, загрузив Play Store в Интернете в своем браузере.
Опции те же, что и на мобильном: вы можете видеть сумму платежа, следующую дату выставления счета и используемый метод оплаты. Нажмите "Отменить подписку", чтобы отказаться от нее.
(фото: The Verge)
Если вы не подписались ни на одну из своих цифровых подписок напрямую через свою учетную запись Apple или Google, они не обязательно будут отображаться в вашей учетной записи. Чтобы получить более полную картину своих подписок, может потребоваться немного больше работы.
Регулярная проверка баланса банковского счета и кредитной карты является хорошим началом. Любые подписки будут регулярно оплачиваться в одни и те же даты, и должно быть ясно, что это такое.
Помните, что некоторые могут быть ежегодными, а не ежемесячными, поэтому вам действительно нужно просмотреть 12 месяцев записей, чтобы быть уверенным.
Поиск в своем почтовом ящике также может помочь: выполните поиск по запросу "подписка" и посмотрите, что появится (вы также можете найти несколько других писем по этой теме, от которых можно отписаться).
Напомним, что Apple позволит удалять системные приложения на iPhone в Европе, включая Камера и App Store.
А еще мы писали, что на iPhone добавят возможность оплаты любыми приложениями помимо Apple Pay.