Apple дозволить видаляти системні додатки на iPhone в Європі, включаючи Камера та App Store

Apple скоро дозволить користувачам iPhone та iPad в ЄС вибирати стандартні додатки для телефонних дзвінків, обміну повідомленнями, клавіатур, менеджерів паролів та багато іншого. Ці опції будуть доступні пізніше в новому розділі "Стандартні додатки" у налаштуваннях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі оновлення

Apple каже, що навесні 2025 року також дозволить користувачам встановлювати стандартні додатки для навігації, перекладу та фільтрації спаму. Поряд із цими новими опціями, користувачі iPhone в ЄС зможуть видаляти застосунки App Store, Повідомлення, Камера, Фото та Safari.

Єдині додатки, які Apple не дозволить користувачам видаляти, це Налаштування та Телефон.

Деякі невеликі зміни прийдуть на екрані вибору браузера Apple в ЄС, який з'являється, коли користувач вперше відкриває Safari на своєму iPhone. Це дозволить користувачам встановити альтернативні браузери, такі як Firefox, Chrome або DuckDuckGo.

Після оновлення Apple вимагатиме від усіх користувачів ЄС, у яких Safari встановлений як стандартний, прокрутити весь список стандартних браузерів перед вибором опції, а також відобразить підпис App Store браузера на екрані вибору.

Крім того, розробники вказаних браузерів отримають доступ до більшого обсягу даних про продуктивність екрана вибору.

Apple вже дозволяє користувачам в ЄС змінювати свій стандартний браузер та додаток Пошта. Компанія також почала відкривати iPhone для сторонніх магазинів додатків, причому Epic Games Store відкрився на платформі минулого тижня.

Всі ці нововведення поки що торкнуться лише користувачів із Євросоюзу. Чи дістануться вони інших регіонів, поки не відомо.

