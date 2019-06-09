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Заоблачные цены: как изменилась стоимость социальных продуктов за месяц

STYLERЖизнь    09.06.2019 - 13:52
Заоблачные цены: как изменилась стоимость социальных продуктов за месяц
Цены на продукты в Украине выросли до 70% (коллаж РБК-Украина)

Стоимость социальных продуктов в Украине существенно увеличилась

Цены на социальные продукты в Украине выросли на 70% за май. Стоимость продуктовой корзины в среднем увеличилась на 0,4%. Причина – инфляция на продуктовом рынке. В прошлом году, в июне, общий рост стоимости социальной корзины не произошел, а общая потребительская инфляция равнялась нулю. Об этом сообщает председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Какие же продукты стали стоить дороже за май:

  • Морковь – на 14,4%
  • Яблоки – на 13,9%
  • Свекла – на 9,1%
  • Картофель – на 7,7%
  • Ячневая крупа – на 4,2%.

Кроме того, увеличилась стоимость пшонки на 3,9%, подорожал хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, рыба мороженая – на 1%, батон – на 0,9%, куриное филе – на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

Заоблачные цены: как изменилась стоимость социальных продуктов за месяц

Цены на продукты в Украине выросли до 70% (иллюстративное фото: pixabay.com)

Продукты, которые стали стоить дешевле в мае:

  • Белокочанная капуста – на 42,3%
  • Лук – на 33,1%
  • Яйца куриные – на 9,2%
  • Гречневая крупа – на 0,7%
  • Рис – на 0,4%
  • Говядина – на 0,1%
  • Кисломолочные сыры – на 0,1%.

"В августе ждем дефляцию за счет удешевления овощей и фруктов, а также стабильной цены коммунальных услуг", – добавляет эксперт.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, почему произошел резкий скачок цен на продукты в мае.

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