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Захмарні ціни: як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць

STYLERЖиття    09.06.2019 - 13:52
Захмарні ціни: як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
Ціни на продукти в Україні зросли до 70% (колаж РБК-Україна)

Вартість соціальних продуктів в Україні істотно збільшилася

Ціни на соціальні продукти в Україні зросли на 70% за травень. Вартість продуктового кошика в середньому збільшилася на 0,4%. Причина – інфляція на продуктовому ринку. Торік, у червні, загальне зростання вартості соціального кошика не відбулося, а загальна споживча інфляція дорівнювала нулю. Про це повідомляє голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Які ж продукти стали коштувати дорожче за травень:

  • Морква – на 14,4%
  • Яблука – на 13,9%
  • Буряк – на 9,1%
  • Картопля – на 7,7%
  • Ячна крупа – на 4,2%.

Крім того, збільшилася вартість пшонки на 3,9%, подорожчав хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житнього хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%, куряче філе – на 0,8%, свинина і манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло – на 0,3%, макарони, борошно, молоко і цукор – на 0,2%.

Захмарні ціни: як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць

Ціни на продукти в Україні зросли до 70% (ілюстративне фото: pixabay.com)

Продукти, які стали коштувати дешевше в травні:

  • Білокачанна капуста – на 42,3%
  • Цибуля – на 33,1%
  • Яйця курячі – на 9,2%
  • Гречана крупа – на 0,7%
  • Рис – на 0,4%
  • Яловичина – на 0,1%
  • Кисломолочні сири – на 0,1%.

"У серпні чекаємо дефляцію за рахунок здешевлення овочів і фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг", – додає експерт.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, чому стався різкий стрибок цін на продукти в травні.

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