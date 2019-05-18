Стоимость овощей в мае: чем обусловлен резкий скачок цен

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Продукты ощутимо выросли в цене

В начале мая в Украине стремительно подорожали овощи, хотя эксперты делали изначально совершенно другие прогнозы. С чем связаны такие перемены, сообщило издание "Слово і діло".

В частности в цене выросли лук, капуста, морковь и картофель. Стоимость лука, цена которого стоила 40 гривен, вызывала панику среди потребителей. Такая дороговизна объясняется тем, что лук, капусту и некоторые другие овощи пришлось завозить из многих стран Азии и Европы.

Ближе к середине месяца цены на овощи стабилизировались, включая "молодые". К слову, эксперты сообщили, с чем была связана завышенная цена на продукты.

Коллаж РБК-Украина

Как оказалось, картофель Украина импортирует преимущественно из Нидерландов и Беларуси. С 1 января по 30 апреля 2019 года, по данным ГФС, в Украину завезли 12 тыс. 700 тонн картофеля на сумму 4 млн 600 тыс. долларов. Связано это с тем, что украинским фермерам невыгодно выращивать, потому что в Украине слишком низкие закупочные цены на урожай.

Лук этого года к нам везли из Узбекистана, Казахстана и Нидерландов. За четыре месяца было закуплено 63 тыс. тонн лука на 16,3 млн долларов.

Еще один рекордсмен по подорожанию - капуста. Ее привозят в Украину преимущественно из Македонии, Италии и Нидерландов. С начала года мы импортировали 10,5 тыс. тонн капусты на 5,7 млн долларов.

Помидоры традиционно привозят из Турции (86% всего помидорного импорта), собственно, как и огурцы (71%). Зерновые культуры преимущественно прибывают из Казахстана (77% от импорта всех круп), мясо и съедобные субпродукты птицы везут из Польши, Германии и Венгрии.

Больше всего в Украину привозят рыбы. Более 100 тонн рыбы на 123 млн долларов в течение января-апреля привезли из Исландии, Норвегии и США.

Напомним, что украинцев ожидают реформирования системы детского питания в учебных учреждениях.

Ранее эксперты дали неоднозначный прогноз касательно того, что ожидать украинцам в мае.

К слову, в Украине резко подешевел популярный овощ. Теперь на столичных оптовых рынках он стоит вдвое меньше, чем раньше.