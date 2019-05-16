ДСТУ и "качественный продукт": что означают надписи и значки на колбасе

Эксперт рассказал, как выбрать колбасу (фото: пресс-служба "Нового канала")

Украинцам рассказали, как выбрать хорошую и качественную колбасу в магазине

Как выбрать безопасную, хорошую и качественную колбасу, которая представлена на полках магазинов, рассказал эксперт проекта Нового канала "Тайный агент" технолог Александр Савченко. По его словам, нужно обращать внимание на отметки на продукции. Хоть их бывает очень много, но некоторые из них могут подсказать, какая колбаса качественная и изготовленная по международным стандартам.

Система ХАССП

Система ХАССП впервые была внедрена при производстве питания для космонавтов в США. С двухтысячных эту систему начали внедрять в Украине. Если увидите такую надпись на колбасе, это означает, что продукт качественный. А на заводе должны были внедрить особенный контроль. Здесь следят за санитарным состоянием производства и свежестью сырья. Это гарантированные пастеризация, стерилизация, термообработка. Контроль обеспечивает получение качественного продукта на выходе.

Иллюстративное фото

ISO

Исо относится к производственным процессам и оборудованию, которое должно соответствовать требованиям международных стандартов. Грубо говоря, такая метка будет означать, что эту колбасу крутили не на обычной домашней мясорубке. А изготавливали на оборудовании, которое соответствует международным стандартам качества.

ДСТУ/ТУ

Значок ДСТУ говорит о многом. Сразу можно судить, какое качество этой колбасы. Здесь выдержана рецептура, а, значит, можно быть уверенным, что в колбасе есть определенный процент мяса, и все приготовлено по стандарту. А вот знаки ТУ - это стандарт предприятия, то есть, его установило это производство, а не государство. Все значки напрямую влияют на цену. Для того чтобы пройти ту или иную сертификацию, нужно докупить оборудование, сделать европейский ремонт. Колбаса, изготовленная на заводе, где больше этих знаков качества, будет дороже.

Иллюстративное фото

"Лучшая продукция Харьковщины 2009"

Этот значок практически не говорит о качестве колбасы. Сейчас можно любой конкурс организовать и "победить" в нем. Плохого в этих значках ничего нет, но это, скорее, маркетинговый ход самого производителя. Например, он означает, что в этом году проводился областной смотр, и эта колбаса получила в нем первое место.

Значки с конкурсов дегустации

"Оригинальный смак", "качественный продукт" и тому подобное – эти значки не значат вообще ничего. Сам производитель поставил печать, вроде, стало красивее. Но чтобы получить такой значок, не нужно было участвовать ни в одном конкурсе.

Иллюстративное фото

Ранее мы писали о топ-15 привычных продуктов, от которых стоит отказаться.