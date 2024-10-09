Занурення в екран. Топ-7 фільмів про залежність від інтернету, які змусять вас замислитися

Мережа, 1995

Фільм розповідає історію програмістки на ім'я Енні, яку грає Сандра Буллок. Вона працює на компанію, що займається розробкою програмного забезпечення, і випадково стає свідком злочину.

Після цього її життя починає стрімко змінюватися: її особисті дані видаляються з усіх систем, і вона опиняється в ситуації, де ніхто не вірить у її існування. Фільм досліджує теми кібербезпеки, ідентичності та того, як технології можуть впливати на наше життя.

Зв’язку нема, 2012

Драма, яка досліджує різні аспекти цифрових технологій та їхній вплив на людські стосунки. Сюжет складається з кількох взаємопов'язаних історій про те, як інтернет і соціальні мережі зачіпають життя різних людей. Головні персонажі зіштовхуються з проблемами, пов'язаними з онлайн-расизмом, кібербулінгом, втратою особистого зв'язку і пошуком справжньої ідентичності.

Чоловіки, жінки і діти, 2014

Сюжет фокусується на кількох сім'ях та їхніх взаємодіях, показуючи, як соціальні мережі, онлайн-знайомства та цифрова культура змінюють спосіб спілкування та сприйняття одне одного. Персонажі стикаються з проблемами у стосунках, сексуальності та ідентичності, що призводить до напружених ситуацій і несподіваних наслідків.

Як я дружив у соціальній мережі, 2010

Документальний трилер, який розповідає історію про те, як головний герой, Нев Шульман, заводить онлайн-дружбу з жінкою на ім'я Меган, з якою спілкується через соціальні мережі.

Однак, у міру поглиблення стосунків, Нев починає помічати невідповідності в її історії та зображеннях. Під час розслідування він виявляє шокуючу правду про те, хто насправді ховається за профілем.

Нерв, 2016

Трилер про те, як гра на виживання в інтернеті може швидко вийти з-під контролю. Сюжет зосереджений на підлітку на ім'я Венді, яка вирішує взяти участь в онлайн-грі "Нерв", де гравці повинні виконувати ризиковані завдання за грошові винагороди.

У процесі гри Венді зустрічає інших учасників, включно із загадковим Нервером на ім'я Іггі. Гра стає дедалі небезпечнішою, ставлячи під загрозу її життя і безпеку.

Самотність у мережі, 2006

Фільм розповідає історію про те, як інтернет і віртуальні стосунки можуть вплинути на реальне життя людей. Сюжет фокусується на кількох персонажах, які відчувають самотність і відчуження у своїх повсякденних життях.

Вони знаходять розраду в онлайн-спілкуванні, що призводить до заплутаних і часом трагічних наслідків.

Вона, 2013

Науково-фантастична романтична драма, яка розповідає про чоловіка на ім'я Теодор Тумблі, якого грає Хоакін Фенікс. Теодор працює письменником і страждає від самотності після розриву з дружиною. Він вирішує купити нову операційну систему зі штучним інтелектом, названу Саманта, озвучену Скарлетт Йоганссон.

Поступово між Теодором і Самантою зав'язується незвичайний і глибокий зв'язок, що переходить у романтичні стосунки.