Занурення в екран. Топ-7 фільмів про залежність від інтернету, які змусять вас замислитися

В епоху цифрових технологій багато хто з нас зіштовхується із залежністю від інтернету. Фільми, присвячені цій темі, не тільки розважають, а й змушують замислитися над наслідками нескінченного перебування в мережі.
У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) зібрало сім фільмів, які яскраво ілюструють, як інтернет може змінити наше життя, наші стосунки і навіть наше сприйняття реальності.
Фільм розповідає історію програмістки на ім'я Енні, яку грає Сандра Буллок. Вона працює на компанію, що займається розробкою програмного забезпечення, і випадково стає свідком злочину.
Після цього її життя починає стрімко змінюватися: її особисті дані видаляються з усіх систем, і вона опиняється в ситуації, де ніхто не вірить у її існування. Фільм досліджує теми кібербезпеки, ідентичності та того, як технології можуть впливати на наше життя.
Драма, яка досліджує різні аспекти цифрових технологій та їхній вплив на людські стосунки. Сюжет складається з кількох взаємопов'язаних історій про те, як інтернет і соціальні мережі зачіпають життя різних людей. Головні персонажі зіштовхуються з проблемами, пов'язаними з онлайн-расизмом, кібербулінгом, втратою особистого зв'язку і пошуком справжньої ідентичності.
Сюжет фокусується на кількох сім'ях та їхніх взаємодіях, показуючи, як соціальні мережі, онлайн-знайомства та цифрова культура змінюють спосіб спілкування та сприйняття одне одного. Персонажі стикаються з проблемами у стосунках, сексуальності та ідентичності, що призводить до напружених ситуацій і несподіваних наслідків.
Документальний трилер, який розповідає історію про те, як головний герой, Нев Шульман, заводить онлайн-дружбу з жінкою на ім'я Меган, з якою спілкується через соціальні мережі.
Однак, у міру поглиблення стосунків, Нев починає помічати невідповідності в її історії та зображеннях. Під час розслідування він виявляє шокуючу правду про те, хто насправді ховається за профілем.
Трилер про те, як гра на виживання в інтернеті може швидко вийти з-під контролю. Сюжет зосереджений на підлітку на ім'я Венді, яка вирішує взяти участь в онлайн-грі "Нерв", де гравці повинні виконувати ризиковані завдання за грошові винагороди.
У процесі гри Венді зустрічає інших учасників, включно із загадковим Нервером на ім'я Іггі. Гра стає дедалі небезпечнішою, ставлячи під загрозу її життя і безпеку.
Фільм розповідає історію про те, як інтернет і віртуальні стосунки можуть вплинути на реальне життя людей. Сюжет фокусується на кількох персонажах, які відчувають самотність і відчуження у своїх повсякденних життях.
Вони знаходять розраду в онлайн-спілкуванні, що призводить до заплутаних і часом трагічних наслідків.
Науково-фантастична романтична драма, яка розповідає про чоловіка на ім'я Теодор Тумблі, якого грає Хоакін Фенікс. Теодор працює письменником і страждає від самотності після розриву з дружиною. Він вирішує купити нову операційну систему зі штучним інтелектом, названу Саманта, озвучену Скарлетт Йоганссон.
Поступово між Теодором і Самантою зав'язується незвичайний і глибокий зв'язок, що переходить у романтичні стосунки.
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