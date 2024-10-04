7 серіалів про магію та містику, від яких захоплює подих

Магія, чарівники, відьми та містика - ці теми завжди цікаві, особливо якщо вони стають основою для сюжетів. І серіали, в яких є місце дивам й чаклунам, знімають не тільки за "дитячими" історіями. Є чимало варіантів, які "зацінять" навіть дорослі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 цікавих серіалів про магію, які варто подивитися вже на вихідних.

"Мейфейрські відьми"

У серіалі ви не побачите звичайних відьом, яких зображають в кінематографі. На вас чекає історія про талановиту дівчину, яка працює нейрохірургом й народилася спадкоємицею відьом Мейфер. І їй треба навчитися жити у постійному балансі між магією та звичайним життям.

"Моторошні пригоди Сабріни"

Це вже не дитяча історія про відьму. У серіалі ви побачите дівчинку-підлітка, яка має вирушити до школи чаклунок й відмовитися від звичного життя. Втім, все намагаються зіпсувати інші відьми, а тому пригод буде чимало.

"Відьмак"

Мало хто не чув про цей серіал, який став екранізацією відомих романів. І ця історія отримала чимало схвальних відгуків. Чого тільки вартує головний герой, якого зіграв Генрі Кавілл.

"Пісочний чоловік"

Містичний та загадковий серіал познайомить вас зі світом, в якому є Морфей та інші боги. Одного разу головний герой випадково потрапляє в пастку, що змінює життя всього світу.

"Пригоди Мерліна"

Дуже атмосферний серіал нагадає вам про дитинство, коли так хотілося вірити в магію та містику. Історія про Мерліна відома багатьом, але ця екранізація вийшла дуже цікавою.

"Венздей"

Багато хто думає, що серіал, який буквально захопив тренди TikTok на момент премʼєри, буде цікавий лише дітям. Втім, робота Тіма Бартона може приємно вразити та здивувати навіть вибагливих кіноманів. Сюжет та неймовірні декорації змусять затамувати подих.

"Віллоу"

Фантастична історія розповість про королівство, яке потребує термінового порятунку. І в цьому може допомогти лише чарівник Віллоу. Тому на його пошуки вирушають найсміливіші, які навіть не здогадуються, які пригоди на них чекають.