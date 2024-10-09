Погружение в экран. Топ-7 фильмов о зависимости от интернета, которые заставят вас задуматься

Сеть, 1995

Фильм рассказывает историю программистки по имени Энни, которую играет Сандра Буллок. Она работает на компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения, и случайно становится свидетелем преступления.

После этого ее жизнь начинает стремительно изменяться: ее личные данные удаляются из всех систем и она оказывается в ситуации, где никто не верит в ее существование. Фильм исследует темы кибербезопасности, идентичности и того, как технологии могут влиять на нашу жизнь.

Связи нет, 2012

Драма, исследующая разные аспекты цифровых технологий и их влияние на человеческие отношения. Сюжет состоит из нескольких взаимосвязанных историй о том, как интернет и социальные сети затрагивают жизнь разных людей. Главные персонажи сталкиваются с проблемами, связанными с онлайн-расизмом, кибербуллингом, утратой личной связи и поиском подлинной идентичности.

Мужчины, женщины и дети, 2014

Сюжет фокусируется на нескольких семьях и их взаимодействиях, показывая, как социальные сети, онлайн знакомства и цифровая культура изменяют способ общения и восприятия друг друга. Персонажи сталкиваются с проблемами в отношениях, сексуальности и идентичности, что приводит к напряженным ситуациям и неожиданным последствиям.

Как я дружил в социальной сети, 2010

Документальный триллер, рассказывающий историю о том, как главный герой, Нев Шульман, заводит онлайн-дружбу с женщиной по имени Меган, с которой общается через социальные сети.

Однако по мере углубления отношений Нев начинает замечать несоответствия в ее истории и изображениях. В ходе расследования он обнаруживает шокирующую правду о том, кто действительно прячется за профилем.

Нерв, 2016

Триллер о том, как игра на выживание в интернете может быстро выйти из под контроля. Сюжет сосредоточен на подростке по имени Венди, решающем принять участие в онлайн-игре "Нерв", где игроки должны выполнять рискованные задания за денежные вознаграждения.

В процессе игры Венди встречает других участников, включая загадочный Нервер по имени Игги. Игра становится все более опасной, ставя под угрозу ее жизнь и безопасность.

Одиночество в сети, 2006

Фильм рассказывает историю о том, как интернет и виртуальные отношения могут повлиять на реальную жизнь людей. Сюжет фокусируется на нескольких персонажах, испытывающих одиночество и отчуждение в своих повседневных жизнях.

Они находят утешение в онлайн-общении, что приводит к запутанным и порой трагическим последствиям.

Она, 2013

Научно-фантастическая романтическая драма, рассказывающая о мужчине по имени Теодор Тумбли, которого играет Хоакин Феникс. Теодор работает писателем и страдает от одиночества после разрыва с супругой. Он решает купить новую операционную систему с искусственным интеллектом, названную Самантой, озвученную Скарлетт Йоганссон.

Равномерно меж Теодором и Самантой завязывается необыкновенная и глубочайшая связь, переходящая в романтические дела.