7 детективних трилерів, які вас вразять. Крута добірка для ненудного вечора

Трилери не завжди розповідають про містику, прибульців, вампірів чи зомбі. Іноді моторошні історії отримують дуже цікаві деталі та лінії, від чого перегляд таких кінострічок приносить ще більше задоволення.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 цікавих фільмів, у яких можна знайти не лише класний сюжет, а й цікаві детективні історії.

"Підміна"

Фільм з Анджеліною Джолі розповість про матір, яка втрачає сина. Її дитина зникає за нез'ясованих обставин, а потім відбувається те, у що важко повірити. Матерії повідомляють, що її сина знайшли, проте вона розуміє, що то не він. І їй ніхто не вірить.

"Перш ніж я засну"

Психологічний трилер з Ніколь Кідман розповість про жінку, яка отримала незвичайну травму. Щоранку вона прокидається і не пам'ятає, хто вона і всі навколо. І це змушує головну героїню сумніватися в усьому, що відбувається.

"Не говори зі злом"

Трилер, у якому головну роль зіграв актор Джеймс Макевой, розповість про сім'ю, яка вирушає у гості. Пара та їхня дочка їдуть до заміського будинку друзів і потім розуміють, що потрапили у моторошне місце.

"Вбивства з листівками"

Детективна кінострічка з Джеффрі Діном Морганом покаже історію про маніяка, який не просто вбиває людей, а ще й грає з поліцією в "кішки-мишки". Він шле листівки з місць злочинів, а головний герой, чию доньку теж вбиває маніяк, жадає помсти та хоче знайти психопата.

"Дівчина з тату дракона"

Культовий фільм, у якому знявся "Джеймс Бонд" Деніел Крейг, розповість про заплутане розслідування. Журналіст намагається знайти зниклу дівчину, але його самого втягують у дуже моторошні події. Сюжет вийшов цікавим, тому вам точно захочеться додивитися стрічку до кінця.

"Винний"

А в цьому фільмі знявся "Донні Дарко" Джейк Джілленхол. У центрі сюжету офіцер поліції, який ночами працює у кол-центрі служби порятунку. І якось він приймає дзвінок від жінки, яку викрали. Тоді офіцер намагається зробити все, щоб її врятувати.

"Полонянки"

Моторошний і навіть важкий фільм з Х'ю Джекманом розповість про День подяки, на святкуванні якого збираються сусіди, які живуть у маленькому містечку. І доки всі друзі у зборі, їхні молодші діти пропадають. Часу на пошук дуже мало, а шансів на порятунок практично немає.