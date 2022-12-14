UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Занедбаний аеропорт перетворять на дивовижний парк: як виглядатиме нова зелена зона

Як виглядатиме парк на місці аеропорту в Афінах (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Покинутий афінський аеропорт у Греції планують перетворити на великий парк, що стане однією із найзеленіших зон країни. Для антуражу архітектори хочуть залишити термінальний зал і злітно-посадкові смуги.

Про це повідомляє ArchDaily.

Яка концепція проєкту

Афінський міжнародний аеропорт не працює ще з 2001 року. Його територію планують перетворити на парк, який стане одним із найзеленіших громадських місць у Греції. Проєкт розробила архітектурна студія Sasaki.

На цю ділянку, крім рослин, що збереглися, хочуть висадити чагарники і майже 30 тис. дерев, які пристосовані до місцевого клімату.

Як виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

На території майбутнього парку планують встановити системи збору дощової води - її постачатимуть з центрального резервуара до озера та різних частин озелененої зони. Також цю воду можна буде використовувати у разі виникнення пожежі.

Для будівництва будівель, облаштування парку і громадських просторів використають бетон та інші міцні матеріали.

Як виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

У новому парку збережуть термінальний зал 1960-х років, який спроєктував Ееро Саарінен. Це один з найвідоміших архітекторів XX століття. Оновлений зал планують використовувати як центральний елемент для різноманітних заходів у парку.

Також проєктувальники хочуть зберегти та органічно вписати в ландшафт злітно-посадкові смуги, аби ті нагадували про минуле призначення території.

Будівництво парку планують розпочати у 2023 році.

Як виглядатиме парк на місці аеропорту (візуалізація: студія Sasaki)

Нещодавно ми ділились фото проєкту ТЦ, який планують збудувати під Києвом.

Раніше ми показували, як виглядатиме гігантський експоцентр, який планують звести під Одесою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція