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Заброшенный аэропорт превратят в удивительный парк: как будет выглядеть новая зеленая зона

Как будет выглядеть парк на месте аэропорта в Афинах (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Заброшенный афинский аэропорт в Греции планируют превратить в большой парк, который станет одной из самых зеленых зон страны. Для антуража архитекторы хотят оставить терминальный зал и взлетно-посадочные полосы.

Об этом сообщает ArchDaily.

Какая концепция проекта

Афинский международный аэропорт не работает с 2001 года. Его территорию планируют превратить в парк, который станет одним из самых зеленых общественных мест в Греции. Проект разработала архитектурная студия Sasaki.

На этот участок, кроме сохранившихся растений, хотят высадить кустарники и почти 30 тыс. деревьев, приспособленных к местному климату.

Как будет выглядеть парк на месте аэропорта (визуализация: студия Sasaki)

На территории будущего парка планируют установить системы сбора дождевой воды - ее будут поставлять из центрального резервуара в озеро и разные части озелененной зоны. Также эту воду можно использовать в случае возникновения пожара.

Для строительства зданий, обустройства парка и общественных пространств будут использовать бетон и другие прочные материалы.

Как будет выглядеть парк на месте аэропорта (визуализация: студия Sasaki)

В новом парке сохранят терминальный зал 1960-х годов, который спроектировал Ээро Сааринен. Это один из известнейших архитекторов XX века. Обновленный зал планируется использовать как центральный элемент для различных мероприятий в парке.

Также проектировщики хотят сохранить и органично вписать в ландшафт взлетно-посадочные полосы, чтобы напоминали о прошлом назначении территории.

Строительство парка планируется начать в 2023 году.

Как будет выглядеть парк на месте аэропорта (визуализация: студия Sasaki)

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Греция