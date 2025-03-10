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Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмак

Понеділок 10 березня 2025 07:16
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Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмак Що вийшло з моди (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Тренди швидко змінюються, а тому стежити за всім, що зараз в моді, буває нелегко. Набагато простіше знати, які речі вже не варто носити, адже їх "викреслили" зі списку стильних.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні антитренди цієї весни, які видають несмак.

Які речі вже не варто купувати

Деякий одяг швидко втрачає актуальність. Тому якщо ви вирішили перебирати гардероб або ж плануєте купувати нові речі - просто дізнайтеся про те, що вже точно не в моді.

Ультраскінні джинси

Обтислий силует поступається місцем вільним і розслабленим формам. У моді - широкі штани, "банани" та джинси прямого крою. Якщо важко розпрощатися з обтислими моделями, обирайте хоча б ті, що не надто щільно облягають ногу.
Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмакЯкі джинси вже не в моді (скріншот)

Спортивні костюми з логотипами

Речі, повністю вкриті логотипами, виглядають вже не розкішно, а нестильно. У 2025-му набагато ефектніший вигляд матимуть мінімалістичні образи з витонченими акцентами, а не великі принти з назвами брендів на всій поверхні одягу.
Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмак
Головні антитренди весни (скріншот)

Неонові куртки

Яскраві "кислотні" відтінки поступаються місцем глибоким природним кольорам: темно-зеленому, бордовому, шоколадному. Якщо є вам хочеться додати яскравості, то краще зробити це аксесуарами або деталями, а не тотал-неон образами.
Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмакЯкі куртки вже вийшли з моди (скріншот)

Туфлі на масивній платформі

Взуття, яке ще донедавна захоплювало подіуми, поступається місцем більш зручним варіантам. Стильні лофери, балетки та ботильйони на невисокому підборі тепер стали головним трендом.
Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмакАнтитренди у взутті (скріншот)

Гламурні сукні-футляри

Стрази, обтислі силуети, надмірний гламур - все це залишається у минулому. 2025 рік диктує моду на природність, легкість і комфорт. Замість речей, які виглядають занадто пафосно, обирайте лаконічні, але виразні образи.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, Vogue.

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