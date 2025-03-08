Весняний фаворит: Катя Осадча показала трендову річ у гардеробі на всі випадки життя
Піджак або жакет - це вічна класика, яка завжди в тренді. У 2025 році він продовжує бути основою офісного стилю, але його можна поєднувати не тільки з діловими штанами, а й з джинсами або навіть вечірніми сукнями, створюючи цікаві комбінації, наприклад, на 8 березня або інші свята. Головне - грати на контрастах і доповнювати образ сучасними акцентами.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як носить цей предмет гардероба популярна українська телеведуча Катя Осадча.
Телезірка стежить за модними трендами та має свій власний стиль. Днями вона показала, скільки різних образів можна створити з одним піджаком. Для своїх луків Катя Осадча обрала піджак яскраво-помаранчевого відтінку.
"Якщо не знаю, що вдягнути, беру жакет - він завжди рятує. Це мій весняний фаворит на всі випадки життя - від ділової зустрічі до вечері з подругами", - зазначила Осадча.
Які образи з піджаком створила Катя Осадча
Елегантна сукня-комбінація та піджак
Сукня в білизняному стилі з її легкими тканинами та делікатним кроєм додає образу ніжності та романтичності, а піджак додає впевненості та структури. Це поєднання чудово підходить для різних заходів: від ділових зустрічей до вечірніх виходів.
Катя Осадча показала стильний лук із жакетом (скриншот)
Бежеві штани, футболка, кросівки та піджак
Образ з бежевими штанами, білою футболкою, кросівками й піджаком - це ідеальний приклад стильного і комфортного луку в стилі casual. Бежеві штани додають образу легкості й універсальності, тоді як біла футболка слугує базовим елементом, який завжди має свіжий і стильний вигляд. Кросівки надають ансамблю невимушеності та зручності, а піджак додає елегантності та структури, перетворюючи цей образ на ідеальний варіант як для денних виходів, так і для зустрічей з друзями або навіть на роботу.
Лук із жакетом на весну 2025 (скриншот)
Коротка спідниця, біла блузка і піджак
Біла блузка слугує чудовою базою, надаючи образу свіжості й чистоти, а піджак додає структури й стилю. Коротка спідниця надає образу грайливості та сексуальності, створюючи баланс між класикою і сучасними трендами. Цей комплект чудово підійде для офісу, ділових зустрічей або вечірніх заходів, даючи змогу мати елегантний і впевнений вигляд. Крім того, Осадча показала незвичний варіант стилізації - пов'язала шовкову хустку на пояс
Катя Осадча показала стильний лук із жакетом (скриншот)
Джинси, лонгслів і піджак
Лук з блакитними джинсами, лонгслівом і піджаком - це ідеальне поєднання зручності та стилю для повсякденного носіння теплими весняними днями. Джинси надають образу невимушеності, лонгслів додає комфорту і легкості, а піджак додає нотку елегантності. Це поєднання чудово підходить як для прогулянок містом, так і для зустрічей з друзями або неформальних офісних луків. Такий комплект можна доповнити кросівками або ботильйонами для створення стильного і зручного образу на кожен день.
Катя Осадча показала образи з піджаком (скриншот)
Білі штани, блузка і піджак
Білі штани створюють свіжий і легкий вигляд, персикова сорочка додає м'якості й тепла, а піджак додає образу завершеності та структури. Такий лук ідеально підходить для офісу, ділових зустрічей або вечірок, а також для витончених повсякденних виходів. Для додаткового шарму можна додати нейтральні аксесуари, такі як сумка або вишукані туфлі. Катя Осадча доповнила такий образ кросівками та прикрасами.
Катя Осадча показала образи з піджаком (скриншот)
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