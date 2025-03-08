Весняний фаворит: Катя Осадча показала трендову річ у гардеробі на всі випадки життя

Піджак або жакет - це вічна класика, яка завжди в тренді. У 2025 році він продовжує бути основою офісного стилю, але його можна поєднувати не тільки з діловими штанами, а й з джинсами або навіть вечірніми сукнями, створюючи цікаві комбінації, наприклад, на 8 березня або інші свята. Головне - грати на контрастах і доповнювати образ сучасними акцентами.

Телезірка стежить за модними трендами та має свій власний стиль. Днями вона показала, скільки різних образів можна створити з одним піджаком. Для своїх луків Катя Осадча обрала піджак яскраво-помаранчевого відтінку.

"Якщо не знаю, що вдягнути, беру жакет - він завжди рятує. Це мій весняний фаворит на всі випадки життя - від ділової зустрічі до вечері з подругами", - зазначила Осадча.

Які образи з піджаком створила Катя Осадча

Елегантна сукня-комбінація та піджак

Сукня в білизняному стилі з її легкими тканинами та делікатним кроєм додає образу ніжності та романтичності, а піджак додає впевненості та структури. Це поєднання чудово підходить для різних заходів: від ділових зустрічей до вечірніх виходів.



Катя Осадча показала стильний лук із жакетом (скриншот)

Бежеві штани, футболка, кросівки та піджак

Образ з бежевими штанами, білою футболкою, кросівками й піджаком - це ідеальний приклад стильного і комфортного луку в стилі casual. Бежеві штани додають образу легкості й універсальності, тоді як біла футболка слугує базовим елементом, який завжди має свіжий і стильний вигляд. Кросівки надають ансамблю невимушеності та зручності, а піджак додає елегантності та структури, перетворюючи цей образ на ідеальний варіант як для денних виходів, так і для зустрічей з друзями або навіть на роботу.



Лук із жакетом на весну 2025 (скриншот)

Коротка спідниця, біла блузка і піджак

Біла блузка слугує чудовою базою, надаючи образу свіжості й чистоти, а піджак додає структури й стилю. Коротка спідниця надає образу грайливості та сексуальності, створюючи баланс між класикою і сучасними трендами. Цей комплект чудово підійде для офісу, ділових зустрічей або вечірніх заходів, даючи змогу мати елегантний і впевнений вигляд. Крім того, Осадча показала незвичний варіант стилізації - пов'язала шовкову хустку на пояс



Катя Осадча показала стильний лук із жакетом (скриншот)

Джинси, лонгслів і піджак

Лук з блакитними джинсами, лонгслівом і піджаком - це ідеальне поєднання зручності та стилю для повсякденного носіння теплими весняними днями. Джинси надають образу невимушеності, лонгслів додає комфорту і легкості, а піджак додає нотку елегантності. Це поєднання чудово підходить як для прогулянок містом, так і для зустрічей з друзями або неформальних офісних луків. Такий комплект можна доповнити кросівками або ботильйонами для створення стильного і зручного образу на кожен день.



Катя Осадча показала образи з піджаком (скриншот)

Білі штани, блузка і піджак

Білі штани створюють свіжий і легкий вигляд, персикова сорочка додає м'якості й тепла, а піджак додає образу завершеності та структури. Такий лук ідеально підходить для офісу, ділових зустрічей або вечірок, а також для витончених повсякденних виходів. Для додаткового шарму можна додати нейтральні аксесуари, такі як сумка або вишукані туфлі. Катя Осадча доповнила такий образ кросівками та прикрасами.



Катя Осадча показала образи з піджаком (скриншот)

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