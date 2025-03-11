Замшевые кроссовки и лоферы: как выглядит трендовая обувь на весну, которую модницы будут носить с джинсами

В гардеробе на весну 2025 должно быть несколько пар трендовой обуви: грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве для прохладных дней, кроссовки или кеды - для спортивных луков, классические лоферы - для деловых, а также балетки - для более женственных.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие модели обуви весной 2025 года лучше всего носить с джинсами, чтобы быть самой стильной.

Балетки в сеточку

Многие из нас обожают обувь на плоской подошве или с маленьким устойчивым каблуком, а именно - балетки. И если в вашем гардеробе есть такие из натуральной или искусственной кожи, на лето можно присмотреть модель в сеточку. Это может быть синтетическая сетка, перфорация, плетение или кружева. Сетчатые туфли выглядят стильно и идеально вписываются в весенний гардероб, когда на улице уже достаточно тепло. Носить их можно со светлыми и классическими джинсами.



Балетки в сеточку (фото: instagram.com/lucyalston_)

Коричневые кроссовки из замши

Замшевые кроссовки коричневого цвета остаются абсолютным трендом весны 2025 года. Замша придает кроссовкам более изысканный и дорогой вид, чем обычная кожа или ткань. Коричневый цвет добавляет тепла образу, при этом такие кроссовки легко сочетаются как с повседневной одеждой, так и с более формальными нарядами. Их можно носить с любыми джинсами - от классических скинни до широких или клеш.



Кроссовки из замши - тренд сезона (фото: instagram.com/deborabrosa)

Обувь с миниатюрным каблуком

В трендах 2025 года - каблук-"рюмочка" или, как его еще называют, "каблук Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук"). Как правило, такие модели имеют невысокий и устойчивый каблук (обычно до 5 см). Можно подобрать как ботильоны на прохладную весну, так и открытые мюли или шлепанцы. Обувь с kitten heel идеальна для создания как классических, так и более современных образов. Такая обувь хорошо сочетается с деловыми костюмами, юбками-карандашами, а также с джинсами.



Обувь с каблуком-"рюмочкой" (фото: instagram.com/sylviemus_)

Туфли "Мэри Джейн"

Эта модель туфель вошла в моду еще в 2022 году и прочно закрепилась в трендах. Главное ее отличие - ремешок-перемычка с пряжкой. Подошва при этом может быть любой: как высокая платформа и толстый каблук, так и плоская подошва с небольшим каблуком (балетки).

В тренде - обувь в стиле "Мэри Джейн" металлическими элементами. Она придает образу брутальности и смелости, но в то же время подходит для создания стильного ансамбля. Сочетайте такие туфли с джинсами mom или с бойфрендами, а также добавте жакет или пальто, чтобы подчеркнуть стиль.



Балетки "Мэри Джейн" на весну 2025 (фото: instagram.com/vicmontanari)

Лоферы

Лоферы - это идеальная обувь для весны, особенно если вы хотите добавить немного элегантности. Лоферы можно носить как с классическими прямыми, узкими или джинсами клеш, так и с джинсами-"бойфрендами" для расслабленного и стильного вида. Или, например, выберите модели с крупными пряжками или в ярких цветах, чтобы добавить интересный акцент в образ.



Лоферы с джинсами и курткой (фото: instagram.com/nlmarilyn)

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