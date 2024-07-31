Замшеве, шкіряне та білого кольору: як чистити взуття, щоб зберегти колір і матеріал

Як чистити взуття вдома

Існує багато методів, залежно від покриття взуття, але перший крок завжди однаковий.

Спочатку потрібно видалити бруд і сміття перед початком прання чи протирання взуття. Не забудьте видалити й ті частинки, що прилипли до зовнішнього боку взуття.

Поплескайте взуттям - особливо це стосується "активного" взуття, такого як кросівки або туристичні черевики - над сміттєвим баком або на відкритому повітрі, щоб переконатися, що бруд, який налипнув, повністю зник.

Як чистити взуття білого кольору

Біле взуття радять чистити та прати вручну, щоб повернути йому білосніжний відтінок. Для цього рекомендують чистити взуття білого кольору таким чином:

зробіть розчин з 1 склянки теплої води та 1 ст. л. відбілювача, замочіть в ньому шнурки;

щоб вивести плями або розводи з взуття, вмочіть щітку з м'якою щетиною в перекис водню і невеликими круговими рухами виведіть бруд;

очистити підошву можна перекисом водню або ж використати засіб для миття посуду з теплою водою.

Після цього залиште взуття сохнути на повітрі. Для того, щоб взуття тримало форму під час сушіння, його радять набити зім'ятим папером або поліетиленовими пакетами.

Як прати взуття в пральній машинці

Зазвичай спортивне взуття можна прати в пральній машині, так само як і брезентове взуття та взуття нових брендів.

Якщо ви використовуєте взуття певного бренду, яке можна прати, перед пранням ознайомтеся з інструкцією та дотримуйтесь її рекомендацій.

Хоча може виникнути спокуса просто кинути взуття в пральну машину, найкраща практика - вийняти устілки, будь-які вставки та шнурки з взуття перед початком циклу прання.

Після цього покладіть все, що ви вийняли, а також саме взуття в сітчастий мішок для прання, придатний для прання в пральній машині. Зберігаючи все разом, ви заощадите свій час; вам не доведеться перебирати іншу білизну, щоб знову зібрати взуття.

До того ж таким чином взуття можна прати разом з одягом, заощадивши воду. Після того, як цикл прання закінчився, вийміть взуття з мішечка і дайте йому висохнути на свіжому повітрі.

Ніколи не слід класти взуття в сушарку. Як і при ручному пранні, ви можете набити взуття, щоб воно зберегло форму.

Як чистити шкіряне взуття

Прати шкіряне взуття, як і сушити його в сушарці або феном - категорично не рекомендується, адже це деформує шкіру і назавжди змінить форму взуття. Щоб очистити взуття зі шкіри від бруду, потрібно зробити наступне:

додайте у чашку з теплою водою кілька крапель засобу для миття посуду;

перемішайте суміш до утворення піни;

занурте в розчин щітку з м'якою щетиною або ганчірку;

невеликими колами потріть шкіру, протираючи взуття за годинниковою стрілкою по всій поверхні, доки не видалите весь поверхневий бруд;

чистою сухою ганчіркою або рушником просушіть шкіру, наскільки це можливо, а потім залиште взуття висихати на повітрі.

На цьому етапі, якщо у вас є лосьйон для шкіряних виробів, ви можете акуратно нанести його, щоб продовжити термін служби вашого взуття.

Як чистити замшеве взуття

Замшеве взуття можна почистити в домашніх умовах, але це ризикований процес. Надто сильний засіб для виведення плям може залишити незгладимі сліди, а надмірна волога руйнує замшу.

Найкраще віднести замшеве взуття, яке потребує невеликого догляду, до професіонала. Проте, чистячи взуття з обережністю, можна спробувати наступний спосіб.

Щоб вивести плями, незалежно від того, нові вони чи застарілі, необхідно придбати засіб для чищення, спеціально розроблений для замші - не варто експериментувати з милом чи содою. Дотримуйтесь інструкцій на пляшці засобу.

Після того, як плями видалені, використовуйте щітку для замші, щоб почистити її у напрямку ворсу. Проте не слід чистити замшу круговими рухами - це призведе до порушення цілісності матеріалу, і він буде ворсистим і тьмяним.

Після очищення взуття з замші радять нанести захисний засіб для замші або гідрофобізатор - це "відштовхуватиме" вологу, яка псує матеріал.