Як повернути кросівкам їх білосніжний колір: ефективні поради

Білі кросівки, кеди та мокасини - взуття, яке ніколи не виходить із моди. Однак вони мають один великий недолік - воно швидко забруднюється та втрачає свою початкову білизну. Однак сумувати не варто, оскільки є способи як повернути білосніжний колір.

Про те, як повернути кросівкам їх білосніжний колір, читайте в матеріалі нижче.

Харчова сода

Універсальний засіб, який не тільки допомагає відновити білизну, але й видалить неприємні та застарілі плями, очистить від жовтизни та усуне запах.

Соду можна використовувати як для кросівок зі шкіри, так і для тканинного взуття. Ще вона допоможе очистити гумову підошву.

Як скористатися харчовою содою:

Візьміть стару та непотрібну зубну щітку

Насипте на неї харчову соду

Потріть щіткою забруднені місця

Додайте на щітку трохи суміші для миття посуду

Ще раз протріть усі забруднені місця

Лимонний сік

Для повернення білизни також можна використати лимонний сік. Налийте 2-3 чайні ложки в миску, додайте склянку води. Змочіть чисту ганчірку або губку, потім ретельно протріть ваше взуття.

Господарське мило

Візьміть спеціальне біле господарське мило та нанесіть на поверхню взуття за допомогою щітки та пройдіться по плямі бруском. Залиште до повного висихання і потім промийте теплою водою.

Зубна паста

Добре допомагає для очищення звичайна біла зубна паста. Протріть вологою серветкою взуття, візьміть зубну щітку, додайте зубну пасту і протріть всі забруднені або пожовклі місця. Залишіть на 10 хвилин, а потім залишки пасти видаліть серветкою.

Картопляний крохмаль і молоко

Змішайте молоко і картопляний крохмаль в пропорції 1:1. Намочіть взуття теплою водою і нанесіть цю пасту. Дайте висохнути, а потім ретельно протріть щіткою.