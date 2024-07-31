Замшевая, кожаная и белого цвета: как чистить обувь, чтобы сохранить цвет и материал

Как чистить обувь дома

Существует много методов в зависимости от покрытия обуви, но первый шаг всегда одинаковый.

Сначала нужно удалить грязь и мусор перед началом стирки или протирания обуви. Не забудьте удалить и частицы, которые прилипли к внешней стороне обуви.

Похлопайте обувью - особенно это касается "активной" обуви, такой как кроссовки или туристические ботинки - над мусорным баком или на открытом воздухе, чтобы убедиться, что налипшая грязь полностью исчезла.

Как чистить обувь белого цвета

Белую обувь советуют чистить и стирать вручную, чтобы вернуть ей белоснежый оттенок. Для этого рекомендуют чистить обувь белого цвета следующим образом:

сделайте раствор из 1 стакана теплой воды и 1 ст. л. отбеливателя, замочите в нем шнурки;

чтобы вывести пятна или разводы с обуви, обмакните щетку с мягкой щетиной в перекись водорода и небольшими круговыми движениями выведите грязь;

очистить подошву можно перекисью водорода или использовать средство для мытья посуды с теплой водой.

После этого оставьте обувь сохнуть на воздухе. Для того чтобы обувь держала форму во время сушки, ее советуют набить смятой бумагой или полиэтиленовыми пакетами.

Как стирать обувь в стиральной машинке

Обычно спортивную обувь можно стирать в стиральной машине, так же как и брезентовую обувь и обувь новых брендов.

Если вы используете обувь определенного бренда, которую можно стирать, перед стиркой ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ее рекомендациям.

Хотя может возникнуть соблазн просто бросить обувь в стиральную машину, лучшая практика - вынуть стельки, любые вставки и шнурки из обуви перед началом цикла стирки.

После этого положите все, что вы вынули, а также обувь в сетчатый мешок для стирки, пригодный для стирки в стиральной машине. Держа все вместе, вы сэкономите свое время; вам не придется перебирать другое белье, чтобы снова собрать обувь.

К тому же, таким образом, обувь можно стирать вместе с одеждой, сэкономив воду. После того как цикл стирки закончился, извлеките обувь из мешочка и дайте ей высохнуть на свежем воздухе.

Никогда не следует класть обувь в сушилку. Как и при ручной стирке, вы можете набить обувь, чтобы она сохранила форму.

Как чистить кожаную обувь

Стирать кожаную обувь, как и сушить ее в сушилке или феном - категорически не рекомендуется, ведь это деформирует кожу и навсегда изменит форму обуви. Чтобы очистить обувь из кожи от грязи, нужно сделать следующее:

добавьте в чашку с теплой водой несколько капель моющего средства;

перемешайте смесь до образования пены;

окуните в раствор щетку с мягкой щетиной или тряпку;

небольшими кругами потрите кожу, протирая обувь по часовой стрелке по всей поверхности, пока не удалите всю поверхностную грязь;

чистой сухой тряпкой или полотенцем просушите кожу, по возможности, а затем оставьте обувь высыхать на воздухе.

На этом этапе, если у вас есть лосьон для кожевенных изделий, вы можете аккуратно нанести его, чтобы продлить срок службы вашей обуви.

Как чистить замшевую обувь

Замшевую обувь можно почистить в домашних условиях, но это рискованный процесс. Слишком сильный пятновыводитель может оставить неизгладимые следы, а чрезмерная влага разрушает замшу.

Лучше всего отнести замшевую обувь, требующую небольшого ухода, к профессионалу. Однако чистя обувь с осторожностью, можно попробовать следующий способ.

Чтобы вывести пятна, независимо от того, новые они или устаревшие, необходимо приобрести чистящее средство, специально разработанное для замши - не стоит экспериментировать с мылом или содой. Следуйте инструкциям на бутылке средства.

После удаления пятна используйте щетку для замши, чтобы очистить ее в направлении ворса. Однако не следует чистить замшу круговыми движениями - это приведет к нарушению целостности материала, и он будет ворсистым и тусклым.

После очистки обуви из замши советуют нанести защитное средство для замши или гидрофобизатор - это будет "отталкивать" влагу, которая портит материал.