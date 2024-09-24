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Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Вівторок 24 вересня 2024 07:15
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Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою Образи на осінь-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У вересні погода радувала нас досить теплими і навіть спекотними днями, а на жовтень варто приглянути нові образи з урахуванням того, що температура за вікном буде значно нижчою. Але це не привід закутатись у безформені балахони чи вибирати одяг лише чорних та сірих відтінків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які образи придивитися на жовтень, щоб виділятися з натовпу та бути у тренді.

Замшева куртка + джинси + лофери

Замшеві речі та аксесуари на піку популярності у 2024 році - особливо теплі відтінки коричневого та помаранчевого. Таку куртку можна носити з класичними синіми джинсами та лоферами яскравого відтінку, наприклад, блакитного.

Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Речі із замші у тренді (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Тренч + широкі штани + балетки

Тренч чи плащ вільного крою - це річ, яка прослужить вам не один рік. Для перших прохолодних жовтневих днів підберіть такий лук: широкі штани, лонгслів або тонкий гольф-водолазку та тренч. Доповнять лук балетки, а в прохолодніші дні ботильйони на невеликому підборі.

Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/maimy_pea)

Джемпер + міні-спідниця плісе + чоботи до коліна

Восени можна і потрібно додавати до свого гардеробу спідниці - як короткі, так і довгі. Якщо ви хочете створити романтичний лук, пригляньте сіру спідницю пліссе, блакитну сорочку та теплий светр. Доповнять образ чоботи до коліна з мініатюрним каблуком-"чарочкою". Зверху можна накинути тепле пальто.

Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішоюЗамша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Романтичний лук на жовтень (фото: instagram.com/francescasaffari)

Бордовий джемпер + спідниця-балон + туфлі Мері Джейн

На піку популярності восени всі відтінки червоного, особливо винний або, як його ще називають, бургунді. Підберіть стильний образ: чорну спідницю-балон у довжині міді, джемпер насиченого бордового відтінку, який зверху прикрасьте тонким ременем. Доповніть лук туфлями Мері Джейн, а в прохолодніші дні чобітками в тон до светра.

Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішоюЗамша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Образ в офіс та на побачення (фото: instagram.com/nnennaechem)

В'язана сукня + аксесуари в тон

В'язане або трикотажне плаття - найкраще рішення на прохолодну осінь. Можна створити стильний total look оливкого кольору. Просто підберіть взуття та аксесуари до улюбленої сукні.

Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Стильний образ на жовтень 2024 (фото: instagram.com/anoukyve)

Раніше ми розповіли, як виглядає наймодніше взуття на осінь 2024 року.

Також дізнайтеся, які ідеї фіолетового французького манікюру взяти собі на замітку восени.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Lizzy Hadfield, AMY, Francesca Saffari, NNENNA, Anouk Yve.

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