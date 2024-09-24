Замша и яркие акценты: 5 образов на октябрь 2024, чтобы быть самой стильной

В сентябре погода радовала нас достаточно теплыми и даже жаркими днями, а на октябрь стоит присмотреть новые образы с учетом того, что температура за окном уже будет значительно ниже. Но это не повод закутаться в бесформенные балахоны или выбирать одежду только черных и серых оттенков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие образы присмотреть на октябрь, чтобы выделяться из толпы и быть в тренде.

Замшевая куртка + джинсы + лоферы

Замшевые вещи и аксессуары на пике популярности в 2024 году - особенно теплые оттенки коричневого и оранжевого. Такую куртку можно носить с классическими синими джинсами и лоферами яркого оттенка, например, голубого.

Вещи из замши в тренде (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Тренч + широкие брюки + балетки

Тренч или плащ свободного кроя - это вещь, которая прослужит вам не один год. Для первых прохладных октябрьских дней подберите такой лук: широкие брюки, лонгслив или тонкий гольф-водолазка и тренч. Дополнят лук балетки, а в более прохладные дни ботильоны на небольшом каблуке.

Стильный образ на осень (фото: instagram.com/maimy_pea)

Джемпер + плиссированная мини-юбка + сапоги до колена

Осенью можно и нужно добавлять в свой гардероб юбки - как короткие, так и длинные. Если вы хотите создать романтический лук, присмотрите серую юбку плиссе, голубую рубашку и теплый свитер. Дополнят лук сапоги до колена с миниатюрным каблуком-"рюмочкой". Сверху также можно накинуть теплое пальто.

Романтический лук на октябрь (фото: instagram.com/francescasaffari)

Бордовый джемпер + юбка-баллон + туфли Мэри Джейн

На пике популярности осенью все оттенки красного, особенно винный или, как его еще называют, бургунди. Подберите стильный образ: черную юбку-баллон в длине миди, джемпер насыщенного бордового оттенка, который сверху украсьте тонким ремнем. Дополните лук туфлями Мэри Джейн, а в более прохладные дни сапожками в тон к свитеру.

Образ в офис и на свидание (фото: instagram.com/nnennaechem)

Вязаное платье + аксессуары в тон

Вязаное или трикотажное платье - лучшее решение на прохладную осень. Можно создать стильных total look оливкого цвета. Просто подберите обувь и аксессуары к любимому платью.

Стильный образ на октябрь 2024 (фото: instagram.com/anoukyve)