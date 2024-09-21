Ковбойські чоботи та клоги: який вигляд має наймодніше взуття на осінь 2024

Модне взуття та аксесуари можуть зробити навіть найпростіший образ неперевершеним. І якщо ви ще у пошуку актуальних моделей на осінь, придивіться до цих трендів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яке взуття зараз на піку популярності та з чим його поєднувати.

Ковбойські чоботи

Така модель була вперше вигадана ще в XV-XVI столітті в Іспанії. Тоді це було специфічне взуття для верхової їзди, довгий ніс якого легко потрапляв у стремено, а високий і скошений підбор дозволяв нозі не випадати з нього. У XIX столітті такий фасон став широко популярним серед американських скотарів. Потім таке взуття було знову на піку популярності у 1920-х, 1970-1980-х та 2000-х роках.

Стильний образ із ковбойками (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Ковбойські чоботи мають високий скошений підбор, округлий або гостріший мис, високу халяву і традиційну відстрочку. Носити такі чоботи можна як із короткими спідницями, так і в довжині міді та максі, доповнивши образ довгим пальто або тренчем. Також поекспериментуйте з образами та підберіть під них штани чи джинси.

Варіант на кожен день із джинсами (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Клоги

Найтрендовіше взуття для міжсезоння - це клоги. Раніше такі моделі виготовляли з дерева, і воно вважалося взуттям простолюдинів. Характерні відмінності: масивна підошва, як правило, дерев'яна або обтягнута шкірою або замшею, повністю закрита передня частина та відкрита п'ята. Може бути ремінець, який фіксує клоги на нозі в районі щиколоток.

Цієї осені клоги можна носити навіть з діловими луками: надягайте чорні штани, білу блузку і доповніть образ зручним взуттям. Або ж стилізуйте це взуття з джинсами чи джинсовими спідницями.

Клоги на осінь 2024 року (фото: instagram.com/anoukyve)

Лофери

Лофери - це туфлі без шнурків, миски яких прикрашені піднятим півколовим швом. Такою деталлю лофери нагадують мокасини, але на відміну від останніх у них є каблук.

Восени лофери можна носити із джинсами блакитного відтінку, білою футболкою та масивним чорним піджаком у стилі оверсайз.

Стильний образ із лоферами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Взуття на мікрокаблуках

У 2024 році на піку популярності взуття на невеликому тонкому підборі - це можуть бути як мюлі, так і чоботи з широкою халявою. Його часто називають каблуком-"чарочкою", "каблуком Людовіка XIV", а англомовні модниці називають його "kitten heel" ("котячий каблук").

Взуття на мікрокаблуках виглядає тендітним і елегантним. Носити його можна як із розкльошеними брюками, так і зі спідницями міні та сукнями з високим розрізом.

Модне взуття на мікрокаблуці (фото: instagram.com/lefevrediary)

Байкерські чоботи

У тренді байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи, які схожі на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі (вона відрізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном). Це черевики або чоботи, виготовлені з товстої шкіри, з прямим силуетом носка і рівним каблуком, висота їх у середньому досягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками.

Восени 2024 року носити їх можна як зі спідницями міні та куртками-косухами, так і зі спідницями міді та теплими светрами.

Образ зі спідницею міні (фото: instagram.com/kay.ashanti)

Варіант образу на теплу осінь (фото: instagram.com/lunaisabellaa)