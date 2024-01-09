"Замовчування війни - це злочин". Даша Астафьєва підірвала мережу чесним постом

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис в Instagram зірки.

Що написала Астафьєва про війну в Україні

За словами Даші, потрібно зрозуміти просту річ, що "світ втрачає інтерес до нас".

"Звучить жахливо, утім так воно і є. Усі ахнули, підтримали, поспостерігали та, зрештою, пішли далі. Це не їхня війна. У нас і далі вмирають люди від рук тварин із боліт, а в них на обкладинці - Тейлор Свіфт. Деякі іноземці взагалі думають, що наша війна скінчилася, бо її перестало висвітлювати національне телебачення, а хтось просто не цікавиться нами, адже читати про концерти Бейонсе приємніше, ніж про геноцид українців, братські могили та насильство над полоненими", - написала вона.

Даша Астафьєва вкотре висловилася про війну (фото:instagram.com/da_astafieva)

"Але - бля*ь! Нічого не скінчилося! Війна триває! Наша місія - транслювати її світу. Показувати "страшні картинки", писати про воєнні злочини росіян, поширювати історії воїнів англійською. Хто, як не ми? Кому це треба?" - впевнена Даша.



Астафьєва стверджує, що "замовчування війни - це злочин, адже світ має бачити те, що Росія робить кожного дня.

"Тільки так ми впливатимемо на ставлення людей до нашого ворога і зменшуватимемо лояльність до росіян. Усе просто: чим більше іноземців знають правду, тим більше світова спільнота підтримує нас, а міжнародні політики допомагають нам гасити окупантів. Вважайте, кожен репост зберігає життя", - вважає знаменитість.

"Я розумію, хочеться бути радісним і зручним. Хочеться транслювати ресторани й "Бурдж Халіфа" у вогниках. Хочеться дивитися на красу й жити нею. І, мабуть, особливо цього хочеться, коли у твою хату прилітає С-300. Ти дивишся на дах у полум’ї, що завалив усе твоє життя й кота, і думаєш: "Зараз, найголовніше, це нікому не показати, аби не налякати іноземців! Репостну краще юну Джулію Робертс, аби всім було приємно", - навела іронічний приклад зірка.

"Нормально транслювати своє життя з усіма його радостями та вдачами. Джулія Робертс неперевершена в будь-якому віці. Але замовчувати війну, аби не зіпсувати свою "пінтерестну" сторінку - це нелюдське паскудство й жорстокість", - резюмувала вона.

Реакція українців на допис

Допис Даші нікого не залишив байдужим. В коментарях висловили свої думки відомі українські особистості та підписники зірки.